Fidanzata poliziotta lo tradisce con collega e poi sposa l’agente delle indagini: lui fa causa alla polizia in Uk

Un ex agente britannico ha fatto causa alla polizia del Galles del Nord per danno psicologico dopo che la sua fidanzata poliziotta prima lo ha tradito con un collega negli uffici e poi si è sposata con l’agente incaricato dalle indagini. La vicenda da film vede protagonista Andrew Fearon, un ex detective delle forze dell'ordine gallesi che sostiene di aver subito un danno economico e psicologico a seguito di quella esperienza perché a suo dire il caso fu archiviato in sordina senza nessun provvedimento proprio per via della relazione della donna con il superiore.

Come ha raccontato il Daily Mail, l’ex agente aveva sorpreso la sua fidanzata dell’epoca, un'agente della stessa polizia, mentre lo tradiva con un collega quattro mesi prima del loro matrimonio. Poiché i rapporti si sarebbero consumati anche presso la sede della polizia, l’uomo aveva denunciato la ex ai superiori. A questo punto però la storia di tradimenti assume i connotati di un film.

L’uomo sostiene che durante le indagini interne la ex abbia avviato una relazione con l'ufficiale superiore incaricato delle stesse indagini che di fatto ha portato all’archiviazione del caso. I due in effetti successivamente sono usciti anche allo scoperto rivelando a tutti il fidanzamento e convolando a nozze.

L’uomo ha deciso dunque di chiamare in causa la stessa polizia con una richiesta di risarcimento presentata presso l'Alta Corte di Liverpool. Secondo i documenti, l’uomo aveva scoperto che la promessa sposa lo tradiva con un collega in un’altra stazione di polizia. Per questo aveva richiesto che venisse avviata un'indagine per cattiva condotta. Ma a suo dire l’agente amante fu solo spostato senza nessuna azione disciplinare.

L’inchiesta sulla ex invece fu affidata a un superiore che archiviò tutto in poco tempo. Secondo Fearon, in realtà anche lui aveva intrapreso una relazione con la donna che poi ha sposato alcun anni dopo. Nel frattempo l’ex amante è stato licenziato a causa di accuse di "comportamento inappropriato" nei confronti di un'altra collega mentre Fearon si è licenziato per lo stress. Ora chiede 200mila sterline di danni oltre a ulteriori 144mila sterline per mancato guadagno.