Fbi perquisisce casa di Biden, trovati altri 6 documenti top secret: cosa rischia il presidente Usa Al momento sono circa una trentina i documenti considerati top secret e “dimenticati” nei vari uffici di Biden e finiti al vaglio degli inquirenti. Non si esclude però che ci possano essere altre ricerche in altre proprietà private del presidente nei prossimi giorni.

A cura di Antonio Palma

Nuovi guai per il Presidente statunitense Joe Biden. Agenti dell’Fbi e del dipartimento di Giustizia infatti hanno rinvenuto in casa sua altri sei documenti top secret che aggravano la posizione del Presidente, già nel mirino degli inquirenti dopo il rinvenimento di diversi atti secretati nel garage della stessa abitazione a novembre e in un ufficio a Washington che Biden ha utilizzato durante il suo mandato da vicepresidente.

I sei documenti classificati sono stati ritrovati in una perquisizione durata circa 13 ore venerdì scorso nell’abitazione privata di Joe Biden a Wilmington, in Delaware. Una perquisizione scattata dopo che gli stessi collaboratori di Biden avevano denunciato il ritrovamento di alcuni documenti dimenticati durante lo smantellamento dell’ex ufficio.

Anche in questo caso la perquisizione e il rinvenimento sono avvenuti con la piena collaborazione del presidente Usa e dei suoi assistenti e avvocati. Sono stati proprio questi ultimi ad annunciare il rinvenimento mentre nessuna affermazione è arrivata dagli inquirenti.

“Il dipartimento di Giustizia ha portato via il materiale che riteneva rilevante per la sua indagine, inclusi sei documenti contrassegnati come classificati", ha spiegato l'avvocato personale di Biden, Bob Bauer, precisando che alcune delle carte risalgono al tempo in cui Biden era senatore, altre al periodo in cui era vicepresidente. Dalla casa sono stati prelevati anche appunti scritti a mano durante gli anni della vicepresidenza di Biden che però sono da analizzare.

Al momento sono circa una trentina i documenti considerati top secret e “dimenticati” nei vari uffici di Biden e finiti al vaglio degli inquirenti. Non si esclude però che ci possano essere altre ricerche in altre proprietà private del presidente nei prossimi giorni.

All'inizio di questo mese gli avvocati di Biden hanno affermato che un primo lotto di documenti riservati è stato trovato il 2 novembre presso il Penn Biden Center, un think tank fondato dal presidente a Washington DC. Un secondo lotto di documenti è stato trovato il 20 dicembre nel garage della sua casa di Wilmington, mentre un altro documento è stato trovato in un magazzino della casa il 12 gennaio.

La scoperta di ulteriori documenti è un grattacapo politico per il presidente Biden che si prepara a dichiarare se si candiderà per un secondo mandato nel 2024. Molti fanno il parallelo con Trump da lui criticato e che sta affrontando un'indagine sulla sua presunta cattiva gestione di centinaia di documenti riservati trovati nella sua residenza in Florida a Mar-a-Lago.

Non è chiaro perché Biden abbia tenuto i documenti ma il presidente ha detto che il suo staff li ha immediatamente riconsegnati agli archivi nazionali e al dipartimento di giustizia. Ai sensi del Presidential Records Act, i documenti della Casa Bianca dovrebbero andare negli archivi nazionali una volta terminata un'amministrazione, dove possono essere archiviati in modo sicuro.