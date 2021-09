Fanno sesso nella volante e ignorano le chiamate di emergenza, agenti incastrati dalla radio accesa È accaduto nel Regno Unito dove ora di due poliziotti amanti, entrambi sposati e con figli, sono stati licenziati al termine di un procedimento disciplinare. Secondo l’inchiesta, i due si erano appartati con l’auto di servizio durante il turno di notte e hanno ignorato due richieste di intervento urgente.

A cura di Antonio Palma

Incuranti delle chiamate che arrivavano dalla centrale operativa, due poliziotti si sono appartati con la volante con quale erano in servizio e hanno dato sfogo alla loro passione facendo sesso in auto. È accaduto nel Regno Unito dove ora di due poliziotti amanti, entrambi sposati e con figli, sono stati licenziati al termine di un procedimento disciplinare. I fatti contestati ai due ormai ex poliziotti, Molly Edwards e Richard Paton, infatti risalgono al settembre di due anni fa quando durante il turno di lavoro di notte hanno pensato bene di fermarsi con la volante e di consumare un rapporto sessuale all'interno dell'auto di sevizio ignorando con una scusa le chiamate di intervento da parte della centrale.

Secondo quanto ricostruito dall'inchiesta e riportato dal Sun, in una sola notte i due hanno ignorato due richieste di intervento urgente: la prima, alle 4.17 del mattino, nella quale veniva loro ordinato di recarsi in un ospedale per occuparsi di due vittime di un'aggressione fuori da una discoteca, la seconda, alle 4.51, nella quale veniva detto loro di intervenire in un negozio che aveva subito un furto. A incastrarli però è stata la loro stessa foga visto che durante l'amplesso hanno attivato la radio e dalla centrale hanno sentito strane conversazioni. Durante una richiesta di intervento, mentre attendevano una risposta, dalla centrale hanno sentito il 39enne Paton che gemeva e diceva "mettiamoci nudi". A questo punto i superiori hanno deciso di piazzare delle cimici nell'auto e la relazione tra il sergente Molly Edwards e l'agente Richard Paton è stata scoperta.

I due poliziotti, che hanno negato di avere avuto rapporti completi sostenendo che erano state solo effusioni e solo in quei giorni, si sono dimessi dalla polizia del Surrey prima che il procedimento arrivasse alla sentenza stabilendo che andavano espulsi per "una grave inosservanza del dovere". L'inchiesta ha decretato che non c'erano prove sufficienti per dimostrare che la relazione andava avanti da mesi, ma ha stabilito che era iniziata almeno tre settimane prima.