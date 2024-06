Uomo armato di piccone minaccia tifosi e agenti ad Amburgo prima di Polonia-Olanda: la polizia gli spara Caos ad Amburgo dove un uomo prima della partita di Euro 2024 tra Olanda e Polonia ha minacciato agenti e tifosi con un piccone e molotov. La polizia gli ha sparato colpendolo alle gambe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Paura poco fa ad Amburgo, dove è ancora in corso una vasta operazione di polizia sulla Reeperbahn. Un uomo armato di ascia è stato fermato dalla polizia vicino a Silbersackstrasse, dove un gruppo di tifosi olandesi stava festeggiando la prima partita della squadra del loro Paese contro la Polonia ad Euro 2024, in programma alle 15 di oggi.

Intorno alle 12.30 gli agenti di polizia sono dovuti intervenire contro l'uomo, pare un tifoso olandese, che ha aggredito tifosi e funzionari con un piccone e molotov in mezzo alla folla, come riporta il quotidiano Bild. Gli agenti hanno prima prima usato lo spray al peperoncino e poi hanno aperto il fuoco per neutralizzarlo. L'aggressore è stato colpito alle gambe da un agente armato prima con un solo colpo e poi più volto fin quando non è crollato. Sta ricevendo assistenza sanitaria, ha confermato un portavoce della polizia.

L'aggressore aveva in mano anche una Molotov. La polizia presume che volesse far esplodere l'ordigno incendiario nel trambusto dei tifosi. Non ci sono stati altri. "Non vi è alcuna indicazione che esista un legame con il calcio", ha detto un portavoce della polizia.

"Attualmente è in corso un'importante operazione di polizia a St.Pauli. Secondo i primi accertamenti una persona ha minacciato gli agenti di polizia con un piccone e un ordigno incendiario. I servizi di emergenza hanno quindi fatto uso delle armi da fuoco. L'aggressore è rimasto ferito e attualmente sta ricevendo cure mediche", ha riferito la polizia di Amburgo su X.

I tifosi olandesi che si trovavano a poca distanza quasi non si sono accorti di nulla, ma la polizia per sicurezza ha chiuso la zona del Reeperbahn, quartiere di intrattenimento che ospitava migliaia di tifosi olandesi e polacchi prima del match.

L'episodio di Amburgo arriva dopo quello di uno zaino sospetto che ha portato allo sgombero temporaneo di una parte della fan-zone a Berlino sempre in occasione degli Europei di calcio.