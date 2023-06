Esplosione e incendio a Parigi, si cerca l’ultimo disperso: tra i 35 feriti anche 3 bambini Continuano le ricerche tra le macerie del palazzo crollato a rue Saint-Jacques, nel cuore di Parigi, mentre si cerca di capire cosa abbia generato l’esplosione. L’ipotesi più probabile è che si sia trattata di una fuga di gas.

A cura di Biagio Chiariello

I soccorritori intervenuti ieri pomeriggio, 21 giugno, in rue Saint-Jacques a Parigi a seguito dell'esplosione, a causa di probabile fuga di gas, e del successivo crollo di un edificio che ospitava la Paris American Academy, un istituto di moda e design, continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di una persona dispersa che "potrebbe essere state coinvolte nella tragedia, anche se al momento non ci sono certezze definitive", secondo quanto spiegato dal ministro dell'Interno Gérald Darmanin.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per lesioni colpose.

35 feriti per l'esplosione, ci sono anche 3 bambini

Come specifica Le Figaro, l'esplosione ha causato il ferimento di 35 persone, 4 delle quali sono in gravi condizioni. Tra le 31 persone considerate "in relativa emergenza" ci sono tre militari, un poliziotto e un vigile del fuoco, ha detto l'assessore Florence Berthout ai microfoni di RMC.

Ci sono anche tre bambini tra i feriti "lievi", ha spiegato l'assessore. Berthout ha anche detto che i “dodici studenti che dovevano essere in visita alla Paris American Academy non erano presenti nell'edificio perché “erano andati a vedere una mostra”.

La questura ha confermato all'AFP che una persona risulta ancora dispersa.

Le cause dell'incendio, ipotesi fuga di gas

La procura ha aperto rapidamente un'indagine per "lesioni colpose" con l'aggravante di "deliberata messa in pericolo della vita altrui" anche se "nulla consente al momento di determinare l'origine del disastro". Gli inquirenti indicano che i primi elementi "portano a confermare che questa esplosione è partita dall'edificio". E si parla di una "violazione dell'obbligo di prudenza o di sicurezza" o di "temerarietà individuale che avrebbe portato allo scoppio".

Al momento l'ipotesi più concreta è quella che vede l'esplosione causata da una fuga di gas. Ma le autorità preferiscono non sbilanciarsi. “Non posso confermare nulla” ha detto a France Info il ministro dell'Edilizia Olivier Klein. Molti testimoni hanno però riferito di aver sentito un forte odore di gas prima della deflagrazione. Altri hanno parlato di lavori in corso sulle condutture del gas nella strada nei giorni scorsi.

Oltre alla Paris American Academy, l'istituto di moda e design dove ha avuto luogo l'esplosione, le autorità hanno fatto evacuare altri tre condomini vicini, a rischio di crollo.