Esplosione durante cambio turno in Tennessee: morti e almeno 19 dispersi in azienda di esplosivi negli USA

Un’esplosione devastante ha colpito venerdì mattina l’azienda di esplosivi militari Accurate Energetic Systems, in Tennessee, durante il cambio turno. Diverse persone sono morte e almeno 19 risultano disperse. Soccorsi e autorità mantengono la zona sotto controllo per rischio di ulteriori esplosioni.

Tragedia negli USA, nello Stato del Tennessee: un’esplosione in un’azienda di produzione di esplosivi militari ha causato morti e numerose persone disperse, gettando nel panico la comunità locale e attivando un’imponente macchina di soccorso. L’incidente è avvenuto venerdì mattina presso l'Accurate Energetic Systems, situata nell’area di Bucksnort, al confine tra le contee di Hickman e Humphreys, a circa un’ora di strada a sud-ovest di Nashville.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’esplosione si è verificata poco prima delle 8 (le 15 in Italia), in coincidenza con il cambio turno del personale, aumentando così il rischio che più lavoratori fossero presenti al momento della deflagrazione. Il capo della polizia della contea di Humphreys, Chris Davis, ha definito l’evento “devastante” durante una conferenza stampa, precisando che alcune persone risultano confermate decedute mentre almeno 19 sarebbero ancora disperse. “Al momento ci sono diverse persone di cui non abbiamo notizie,” ha dichiarato Davis, sottolineando la gravità della situazione.

I servizi di emergenza della contea di Hickman, insieme all’ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) e al TBI (Tennessee Bureau of Investigation), sono immediatamente intervenuti per gestire l’emergenza. David Stewart dei servizi di emergenza ha specificato che, a causa della gravità dell’esplosione e del rischio di detonazioni secondarie, non era possibile verificare con esattezza l’entità dei danni o delle ferite riportate dai lavoratori.

Accurate Energetic Systems è una società specializzata nello sviluppo, nella produzione, nella gestione e nello stoccaggio di esplosivi destinati a uso militare, aerospaziale e per demolizioni commerciali. La pagina Facebook dell’azienda precisa che produce “diverse composizioni di alto esplosivo e prodotti speciali per il Dipartimento della Difesa statunitense e per il mercato industriale statunitense”.

L’impatto dell’esplosione è stato percepito anche dai residenti delle zone limitrofe. Gentry Stover, abitante vicino all’impianto, ha raccontato all’Associated Press: “Ho pensato che la casa fosse crollata con me dentro. Abito molto vicino ad Accurate e circa 30 secondi dopo essermi svegliato ho capito che doveva essere quella.” Altre detonazioni più piccole sono state segnalate subito dopo l’esplosione principale, rendendo necessario un cordone di sicurezza attorno all’area.

Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona per garantire la sicurezza e consentire ai soccorritori di operare senza ostacoli. Al momento, diverse agenzie continuano a lavorare sul posto per contenere l’incendio e valutare i danni strutturali, in attesa di accedere all’area più interna dell’impianto.

Secondo le prime ricostruzioni, il momento dell’esplosione, vicino al cambio turno, potrebbe aver coinvolto un numero maggiore di persone rispetto a quelle normalmente presenti. Le operazioni di soccorso sono quindi particolarmente delicate, poiché gli operatori devono bilanciare la necessità di intervenire rapidamente con il rischio di ulteriori detonazioni.