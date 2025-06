video suggerito

Esplode un power bank in aereo, panico a bordo: pilota costretto a tornare indietro dopo 15 minuti di volo L’esplosione di un power bank a bordo di un aereo ha scatenato il panico tra i passeggeri, costringendo il pilota a tornare indietro dopo appena 15 minuti di volo. È accaduto a bordo di un volo della China Airlines diretto da Hangzhou a Shenzhen. Il dispositivo di ricarica è stato trovato fumante all’interno di una cappelliera. Sui social sono stati diffusi i video dell’incidente. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fermo immagine del video dell'incidente pubblicato sui social.

L'esplosione di un power bank a bordo di un aereo ha scatenato il panico tra i passeggeri, costringendo il pilota a tornare indietro dopo appena 15 minuti di volo.

È accaduto a bordo di un aereo della China Airlines. Secondo quanto riportano i quotidiani esteri, il dispositivo di ricarica è stato trovata fumante all'interno di una cappelliera, vicino alla batteria di una fotocamera.

Sui social sono state pubblicate le immagini dell'incidente. I video mostrano il fumo nero fuoriuscire dalla cappelliera e riempire la cabina. Si vedono anche i passeggeri urlare e alzarsi in piedi, mentre un'assistente di volo appare con quello che sembra un piccolo estintore.

L'incendio è divampato sul volo CZ6850 della China Southern Airlines, diretto da Hangzhou a Shenzhen, in Cina. In un comunicato si legge che l'incidente è accaduto il 31 maggio.

Come già anticipato, il pilota è stato costretto a rientrare all'aeroporto internazionale di Hangzhou dopo che il power bank di un passeggero è esploso e ha iniziato a bruciare poco dopo il decollo.

Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato: "L'equipaggio ha gestito la situazione in modo appropriato ed eliminato rapidamente il rischio per la sicurezza. Il volo è rientrato immediatamente in aeroporto ed è atterrato in sicurezza 15 minuti dopo il decollo".

Ha inoltre confermato che nessuno è rimasto ferito e promesso di prestare assistenza ai passeggeri coinvolti nel ritardo. China Southern Airlines ha ricordato ai clienti di seguire le norme di sicurezza dell'aviazione civile relative a batterie e power bank a bordo dei loro voli.

Il 20 marzo scorso un episodio simile è accaduto su un volo della Hong Kong Airlines in arrivo da Hangzhou, costretto a dirottare su Fuzhou dopo l'esplosione di un power bank in una cappelliera. A bordo si trovavano 160 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio e, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

A gennaio, invece, un aereo Air Busan diretto a Hong Kong è stato interessato da un incendio prima del decollo. I 176 passeggeri sono stati evacuati, si ritiene che le fiamme siano state appiccate dal power bank di un passeggero riposto nella cappelliera.