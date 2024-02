Esplode attrazione al parco giochi, 12 feriti ed enorme colonna di fumo in Svezia: “Chiudetevi in casa” Il grande incendio è scoppiato nel parco acquatico Oceana di Liseberg, a Göteborg, interessando una delle attrazioni in costruzione e non ancora inaugurata. Evacuate diverse scuole così come Hotel della zona e centri congressi. “Rientrare in casa e chiudete porte e finestre” è l’avviso delle autorità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura in un parco giochi di Göteborg, in Svezia, dove oggi una grossa esplosione seguita da un enorme incendio ha distrutto uno scivolo acquatico in costruzione generando una enorme colonna di fumo oltre ad almeno dodici feriti e decine di evacuati. Il grande incendio è scoppiato nel parco acquatico Oceana di Liseberg, interessando una delle attrazioni in costruzione e non ancora inaugurata.

La scena è stata immortalata in alcuni video in cui si vede una serie di esplosioni a catena che distruggono uno scivolo acquatico, scagliando oggetti e detriti a grande distanza. Secondo le prime notizie, si tratterebbe di un incidente sul lavoro avvenuto proprio sul cantiere. A seguito dell’incidente, diverse persone sono rimaste ferite e hanno avuto bisogno di cure mediche in ospedale.

Complessivamente sarebbero dodici le persone trasportate in ospedale, ma nessuna sarebbe in gravi condizioni, come ha confermato un portavoce stampa dell'ospedale universitario svedese che ha gestito l’emergenza. Al momento non è chiaro se si tratti di dipendenti del parco, lavoratori esterni o passanti in strada.

“Abbiamo avviato un'indagine speciale e attualmente il caso viene indagato come incidente sul lavoro, ma la classificazione potrebbe cambiare” ha detto il portavoce della polizia August Brandt. Un portavoce del parco ha detto che non c'erano visitatori visto che l'inaugurazione del parco acquatico Oceana, una nuova aggiunta a quello di Göteborg, era prevista per la fine dell'anno.

Il grosso incendio ha generato una enorme nube nera costringendo le autorità ad evacuare gli edifici adiacenti e l’intero quartiere. Evacuate diverse scuole così come Hotel della zona e centri congressi che sono nelle vicinanze. Il comune di Goteborg ha emesso un avviso urgente ai cittadini consigliando di non uscire e di chiudere le finestre di casa.

“C'è un incendio nel parco acquatico di Liseberg, che ha provocato una nube di fumo. Il leader dei soccorsi esorta tutti nella zona a rientrare in casa e a chiudere porte, finestre e ventilazione” recita l’avviso consigliando a tutti di seguire la radio svedese per ulteriori informazioni.