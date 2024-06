video suggerito

Esplosione a Venezia, due barche turistiche in fiamme a Murano: colonna di fumo altissima, odore forte Il rogo in zona Serenella nella serata di oggi, 27 giugno. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. Non ci sarebbero feriti. Colonna di fumo visibile da Venezia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

186 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'esplosione, seguita da un violento incendio, è avvenuta stasera, giovedì 27 giugno, dopo le 20.30 in un cantiere navale a Murano, nella laguna nord di Venezia. In fiamme due house boat (imbarcazioni turistiche), una alimentata a gasolio, l'altra elettrica, con una densa colonna di fumo che si è innalzata, visibile a centinaia di metri di distanza. Non dovrebbero esserci persone coinvolte o disperse.

I vigili del fuoco e la polizia locale di Venezia sono subito arrivati sul posto all’interno del cantiere nautico Scarpa, in zona Serenella. Mobilitati anche i sanitari di Treviso con l'elicottero. Le fiamme hanno avvolto completamente le due imbarcazioni lunghe circa 10 metri ormeggiate, sulle quali non si trovava nessuno. I pompieri sono intervenuti oltre che per estinguere l'incendio anche per contenere il possibile inquinamento dovuto allo sversamento in acqua del gasolio.

Non si conoscono al momento le cause dell'esplosione. Testimoni hanno riferito che alla prima, sarebbe seguita anche una seconda esplosione.

Leggi anche Madre e bimba di 5 anni spinte al largo dal vento sul materassino: salvate a quasi due km da riva

La colonna di fumo è stata vista fin dal Ponte della Libertà. L’odore forte di bruciato ha invaso tutta l’isola di Murano ed è stato percepito addirittura a Venezia.

IN AGGIORNAMENTO