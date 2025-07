Esce per fare jogging e scompare, il mistero della mamma 38enne in Uk: “Aveva appena comprato il latte”

La mamma inglese di 38 anni è sparita improvvisamente nel nulla questo weekend dopo essere uscita per fare jogging nel Cheshire. L’ultima volta avvistata in un negozio a pochi chilometri da casa dove ha comprato del latte. Da allora di lei si è persa ogni traccia.

“Siamo sempre più preoccupati per lei", non nascondono l’apprensione i soccorritori e le forze di polizia per la scomparsa di Rachel Booth, una mamma inglese di 38 anni sparita improvvisamente nel nulla questo weekend dopo essere uscita per fare jogging nel Cheshire. La donna, madre di tre figli, era uscita sabato mattina prima dell’alba per andare a correre in zona. È stata immortalata poco dopo da una telecamera di sorveglianza di un negozio ma da allora di lei si è persa ogni traccia.

L’ultima volta è stata avvistata intorno alle 03:50 ora locale in un supermercato di un’area di servizio di Northwich a circa otto chilometri di distanza da casa. Nel negozio ha comprato latte e vino dopo una corsa durata circa 45 minuti con l’intenzione molto probabile di tornare indietro e fare colazione a casa. Gli addetti del negozio hanno detto che sembrava tranquilla e per nulla turbata o agitata. L'ultima immagine della 38enne prima della scomparsa la ritrae nel supermercato con indosso la sua tenuta da corsa.

La polizia del Cheshire ha affermato di ritenere che la donna si sia recata nel villaggio di Oakmere, vicino alla foresta di Delamere ma da quel momento non si hanno più notizie. Non vedendola ritornare, i familiari hanno lanciato l’allarme, facendo scattare la macchina delle ricerche in tutta la zona che purtroppo finora non ha dato esito. Le forze dell'ordine "sono sempre più preoccupate per il suo benessere" ha confermato un portavoce della polizia.

I soccorsi si stanno concentrando ora su un lago della zona dove sono accorse squadre di ricerca subacquea del dipartimento di ricerca e soccorso del Cheshire. I soccorritori stanno perlustrando lo specchio d’acqua che è usato anche per attività sportive. Un parco acquatico nella zona, a meno di tre chilometri dalla stazione di servizio dove è stata avvistata Rachel Booth, ha dichiarato di aver chiuso e che le attività rimarranno sospese almeno fino a martedì a causa di un'indagine della polizia nella zona circostante anche se non è direttamente coinvolto nelle ricerche.

La signorina Booth è descritta come alta 1,75m, snella e con i capelli biondi. Indossava leggings neri e una maglietta nera quando è scomparsa. Il sovrintendente della polizia che sta coordinando le ricerche ha dichiarato che "Gli investigatori stanno seguendo tutte le piste di indagine e chiunque abbia visto Rachel da quando è stata segnalata la sua scomparsa è pregato di avvisare”. “Vorremmo anche rivolgerci direttamente a Rachel, chiedendole di contattarci per farci sapere che sta bene” ha aggiunto.