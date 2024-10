Esce in giardino e trova 100 procioni affamati: donna terrorizzata chiama la polizia

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Per più di 35 anni, una donna nello Stato di Washington ha lasciato del cibo nel suo cortile per nutrire alcuni procioni. Sei settimane fa, il numero degli animali ha iniziato ad aumentare. La situazione è diventata così complicata che la signora è stata costretta a rivolgersi al Dipartimento dello sceriffo locale. "In qualche modo la voce si è sparsa e si sono presentati tutti a casa sua aspettandosi un pasto", ha detto Kevin McCarty, portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Kitsap, a NBC 9 news.

I nuovi esemplari hanno iniziato a gironzolare intorno alla casa della donna, vicino a Poulsbo, Washington, per tutta la notte, chiedendo cibo. "È successo che ogni volta che usciva di casa, la assalivano finché non gli lanciava del cibo", hanno confermato le autorità in una dichiarazione. "I normali procioni che nutre sono gentili, ma quelli nuovi la spaventano", ha detto ancora McCarty.

Ieri pomeriggio, i nuovi ‘spaventosi' orsetti lavatori erano diventati un'orda di circa 100 esemplari. La donna non ci ha pensato due volte e ha chiamato il 911, non prima di aver scattato una foto. La sua preoccupazione, dice, è legata alla "maggiore aggressività" dei nuovi arrivati, dopo anni di gestione di un gruppetto relativamente docile.

Il Dipartimento dello sceriffo ha poi spiegato di essersi rivolto ad alcuni cacciatori specializzati per risolvere il problema, ma questi avrebbero richiesto la cifra proibitiva di 500 dollari a procione per portarli via. Quindi la donna è stata indirizzata al Dipartimento statale per la pesca e la fauna selvatica. Il loro consiglio "da esperti" è stato semplice: smettere di dare da mangiare ai procioni.

"Sembra che i procioni abbiano iniziato a disperdersi ora che non vengono più nutriti, e siamo lieti per l'esito positivo di questa vicenda", ha scritto Bridget Mire, del medesimo Dipartimento. Sebbene "non esista nessuna legge che vieti di nutrire i procioni", hanno fatto sapere gli esperti, i funzionari concordano sul fatto che nutrire gli animali selvatici sia una cattiva idea.

"Sconsigliamo alle persone di nutrire la fauna selvatica, poiché ciò fa perdere agli animali la naturale paura delle persone e può portarli all'aggressività", ha affermato Mire. "Nutrire la fauna selvatica può anche attirare predatori, come coyote e orsi", ha aggiunto.