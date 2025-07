Erik Menendez ricoverato a pochi giorni dalla possibile libertà dopo 35 anni in cella: “Grave patologia”

A Erik Menendez è stata diagnosticata una “grave patologia” e quindi trasferito in ospedale. La notizia a pochi giorni dall’udienza per la libertà vigilata e alla possibile scarcerazione dopo 35 anni in cella per l’omicidio dei genitori avvenuto nel 1989 a Beverly Hills.

A pochi giorni dall'udienza per la libertà vigilata e alla possibile scarcerazione dopo 35 anni in cella, Erik Menendez è stato ricoverato in ospedale a causa di una grave patologia medica. Lo ha confermato l’avvocato del 54enne che, insieme al fratello Lyle Menendez, è stato al centro di un discusso e terribile caso giudiziario e condannato per l’omicidio dei genitori avvenuto nel 1989 a Beverly Hills.

A Erik Menendez è stata diagnosticata una "grave patologia" e quindi trasferito in ospedale, ha spiegato ieri il legale senza però chiarire di quale malattia soffre il 54enne. La notizia è stata confermata dal Dipartimento penitenziario della California da cui dipende la prigione di San Diego dove Menendez sta scontando la sua pena.

Secondo le autorità locali, il trasferimento in ospedale del detenuto è avvenuto venerdì scorso quando Erik Menendez è stato portato in una struttura medica esterna in condizioni definite ancora discrete da una portavoce del Dipartimento penitenziario. Dopo una lunga battaglia legale, i fratelli Menéndez sono stati condannati nuovamente nel maggio scorso ma la pena è sta ridotta dall’ergastolo a 50 anni di reclusione per entrambi.

Avendo scontato già 35 anni in cella, per i due si era aperta subito la possibilità di libertà vigilata. Il giudice di Los Angeles infatti ha stabilito che la loro liberazione non avrebbe rappresentato un alto rischio. L'udienza per la valutazione dell'idoneità alla libertà vigilata è stata programmata per il 20 e 21 agosto prossimo.

I due fratelli hanno sempre ammesso gli omicidi dei genitori in Tribunale ma affermano che sono stati commessi per legittima difesa dopo che avevano affrontato il padre in merito ai presunti abusi su Erik. L'impegno per il loro rilascio ha beneficiato del sostegno della famiglia e di alcune personalità di spicco anche dopo alcuni documentari sulla loro storia.