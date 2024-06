video suggerito

Eric Ciotti espulso dai Républicains dopo la decisione di allearsi con Le Pen: "Non lascio" Eric Ciotti è stato espulso all'unanimità da Les Republicains (LR). La decisione arriva dopo l'annuncio dell'alleanza con l'estrema destra di Rassemblement National di Marine Le Pen, arrivata ieri. Ciotti ha risposto così: "Sono e resto il presidente".

A cura di Annalisa Cangemi

L'ufficio politico di Les Républicains ha decretato "all'unanimità" l'espulsione di Eric Ciotti, fino a oggi presidente del partito, dopo la decisione di allearsi con il Rassemblement National di Marine Le Pen, in vista delle elezioni del 30 giugno. La notizia è stata diffusa dai media francesi. La presidenza ad interim di LR è assicurata da Annie Genevard, segretaria generale del movimento, e da François-Xavier Bellamy, capolista alle elezioni europee e vicepresidente. Il verdetto è arrivato durante una riunione straordinaria.

Dopo avere annunciato la sua intenzione di allearsi con il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella, l'ex leader dei repubblicani (LR) aveva fatto chiudere la sede del partito, nel 7/me arrondissement di Parigi. L'obiettivo era quello di impedire che gli altri dirigenti si riunissero oggi pomeriggio. "Lo tireremo fuori dall'ufficio del generale de Gaulle", aveva detto un altro esponente repubblicano, Aurélien Pradié, che l'anno scorso era stato allontanato proprio da Ciotti, di cui era il numero due, a causa di divergenze sulla riforma delle pensioni. Ciotti aveva motivato la decisione di chiudere gli uffici con "motivi di sicurezza", "in seguito alle minacce ricevute e ai disordini di ieri: devo garantire la sicurezza del personale", aveva su X.

Ma Eric Ciotti, non ha intenzione di lasciare la guida del partito nonostante l'ufficio politico abbia decretato la sua espulsione. "Sono e rimango il presidente" dei Repubblicani (Lr), ha fatto sapere Eric Ciotti in un comunicato pubblicato subito dopo essere stato escluso dall'ufficio politico del partito. Nel comunicato postato su X e firmato "I Repubblicani", Ciotti sostiene che la riunione dell'ufficio politico si è svolta "in flagrante violazione" degli statuti di Lr. Di conseguenza, "nessuna delle decisioni prese da questo incontro ha conseguenze legali", afferma. Allo stesso modo, la commissione nazionale per le investiture convocata alle 17 dall'ufficio politico "non ha esistenza legale e giuridica", afferma ancora. Eric Ciotti mette infine in guardia sulle "conseguenze penali" che la riunione d'ufficio potrebbe avere.