“Epstein ha ordinato la sepoltura di due ragazze strangolate nel suo ranch”: la mail tra i files diffusi in USA

Tra i circa tre milioni di Epstein files pubblicati la scorsa settimana dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ce n'è uno particolarmente inquietante, perché getta altre pesantissime ombre sul finanziere pedofilo morto suicida in carcere il 10 agosto del 2019: si tratta di una mail scritta dopo il decesso dell'uomo (nel novembre del 2019) che lo accusa di aver ordinato la sepoltura di due "ragazze straniere" vicino a un suo ranch dopo averle strangolate a morte durante "un rapporto sessuale violento e fetish".

La mail, inviata da un certo Eddy Aragon a una persona la cui identità è stata omessa, contiene anche dei link che mostrerebbero Epstein mentre fa sesso con ragazze minorenni. La corrispondenza è stata resa pubblica venerdì insieme ad altri tre milioni di documenti.

Nell'e-mail, intitolata "Riservato: Jeffrey Epstein", una persona sostiene di essere "stata lì e di aver visto tutto, in quanto ex membro dello staff dello Zorro", un grande ranch di Epstein nel New Mexico. Il testo, in particolare, riferisce di due ragazze sepolte per ordine di Epstein e di "Madam G", che si ritiene essere Ghislaine Maxwell, allo Zorro Ranch, considerato uno dei luoghi in cui il pedofilo consumava i suoi crimini. Nell'email c'era scritto:

"Edward. Questa è una cosa delicata, quindi sarà la prima e l'ultima email, a tua discrezione.

Puoi scegliere se accettare o scartare tutto, ma questa proviene da una persona che è stata lì e ha visto tutto, un ex membro del personale dello Zorro [riferimento allo Zorro Ranch di Epstein].

Il materiale qui sotto è stato prelevato dalla casa di Jeffrey Epstein come mia assicurazione in caso di futuri contenziosi contro di lui. SCUSA, NIENTE DOMANDE.

Ciò che più è scioccante su Jeffrey Epstein deve ancora essere scritto. Sapevi che da qualche parte tra le colline fuori dallo Zorro, due ragazze straniere sono state sepolte su ordine di Jeffrey e di Madam G [Ghislaine Maxwell]? Entrambe sono morte per strangolamento durante rapporti sessuali fetish e violenti.

Ecco i filmati video di Jeffrey Epstein".