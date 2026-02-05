Epstein Files: l’impero fatto di soldi, ricatti e abusi di cui tutti dovremmo parlare

Il rilascio di tre milioni di file su Jeffrey Epstein non è solo una notizia di cronaca nera, è la mappa di un sistema di potere che va oltre i partiti. Dentro ci sono tutti i nomi che contano: Donald Trump, Bill Clinton, Vladimir Putin, Bill Gates, Noam Chomsky, il Principe Andrea Mountbatten-Windsor, Steve Bannon e Elon Musk. Non stiamo parlando solo di un finanziere condannato per pedofilia, ma di un uomo che usava lo sfruttamento delle donne come intrattenimento per i suoi ospiti e come strumento di ricatto.

Epstein era l’uomo che tutti cercavano. Elon Musk gli scriveva per farsi invitare alle feste, mentre ora Bill e Hillary Clinton dovranno testimoniare davanti al Congresso per spiegare i loro rapporti con lui. Questa storia dovrebbe aprire i telegiornali per settimane, perché non riguarda solo la politica americana, ma i legami con i servizi segreti di mezzo mondo, dal Mossad ai russi.

Un esempio chiaro è il rapporto con l’ex premier israeliano Ehud Barak. Quando ha finito il mandato, Barak ha chiesto un consiglio a Epstein su dove investire e lui lo ha indirizzato su Palantir. Oggi Palantir è l’azienda che gestisce la sorveglianza per la CIA, l'ICE, il Mossad e l'IDF e che ha contribuito al genocidio a Gaza; è il cuore tecnologico del controllo sociale, tra riconoscimento facciale e intelligenza artificiale. È quello che molti chiamano il "Deep State" americano.

Ma il terremoto arriva anche in Europa attraverso l’estrema destra. Steve Bannon, l'uomo che ha portato Trump alla Casa Bianca, ha usato questa rete per finanziare quella che possiamo definire "l'internazionale nera". Parliamo di soldi e contatti che sono arrivati alla Lega, a Marine Le Pen, all'AfD in Germania e a Viktor Orbán in Ungheria.

E poi c’è il peso umano di questa vicenda. Melinda Gates è stata netta: ha chiuso il suo matrimonio perché non poteva stare con un uomo che frequentava quelle feste. Ha detto chiaramente che quelle donne meritano giustizia.

Se fosse una serie TV ci sarebbe tutto: sesso, soldi, potere e ricatti. Il problema è che questa è la realtà.

Oggi Scanner parte da qui.