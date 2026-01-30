Esteri
Epidemia di vomito e diarrea su nave da crociera: centinaia di passeggeri colpiti e pulizie straordinarie

A bordo della nave da crociera tra le isole Shetland e i fiordi norvegesi si è diffusa una vera e propria epidemia di vomito e diarrea. Molti passeggeri isolati in cabina e pulizia approfondita della nave.
A cura di Antonio Palma
Una tranquilla crociera tra le isole Shetland e i fiordi norvegesi si è trasformata in un incubo per centinaia di passeggeri a bordo della nave Balmoral della Fred Olsen Cruises. A bordo infatti in pochi giorni si è diffusa una vera e propria epidemia di vomito e diarrea che ha spinto la compagnia di navigazione a prendere provvedimenti immediati come isolare passeggeri e far ritornare la nave in porto. La nave, che può trasportare fino a 1.230 passeggeri, è impegnata in un tour di dieci notti tra la Scozia e la Norvegia ma da domenica è accaduto qualcosa di spiacevole a bordo.

Alcuni passeggeri infatti hanno iniziato ad accusare malesseri intestinali importanti. Inizialmente, visto anche il maltempo che imperversava in zona e che ha spinto a rimandare alcune soste, si era ipotizzato potesse trattarsi solo di mal di mare durante la difficile traversata verso la Norvegia. Col passare dei giorni però gli stessi sintomi si sarebbero allargati a macchia d’olio arrivando a coinvolgere circa duecento persone.

Diversi passeggeri hanno confermato al quotidiano locale Shetland Times di aver accusato pesanti sintomi intestinali che sembrano dovuti più a un virus e che per questo hanno dovuto isolarsi dagli altri passeggeri chiudendosi nelle cabine. I passeggeri raccontano di annunci giornalieri a bordo in cui si segnalano numeri crescenti di persone che presentavano sintomi di gastroenterite con relativi avvisi di prudenza.

Il sospetto è che si sia in presenza di novorivrus, un virus altamente contagioso e no nuovo su navi da crociera. La stessa compagnia di navigazione non ha nascosto il pericolo assicurando che si stanno prendendo tutte le precauzioni possibili. "Abbiamo immediatamente attivato misure per ridurre la trasmissione e il nostro team medico è a disposizione per fornire supporto a chiunque non si senta bene durante la crociera", ha spiegato la direttrice dei servizi sanitari dell'azienda confermando che diversi passeggeri hanno segnalato sintomi di malattie gastrointestinali.

"La sicurezza e il benessere dei nostri ospiti e dell'equipaggio sono la nostra massima priorità e Fred Olsen Cruise Lines adotta sempre rigidi protocolli di salute, igiene e sicurezza” spiega azienda comunicando che la nave "Balmoral tornerà a Southampton dove salperà un po' più tardi del previsto per consentire una pulizia approfondita della nave e del terminal crociere”.

Esteri
