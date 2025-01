Enorme incendio in un palazzo di 8 piani in Corea del Sud: “Ci sono persone intrappolate” Un grosso incendio è scoppiato in un edificio di Seongnam, a sud di Seul. I video diffusi mostrano l’edificio di otto piani avvolto da una densa colonna di fumo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

Un grosso incendio è scoppiato, per cause ancora da accertare, in un edificio commerciale e residenziale in Corea del Sud, nella città di Seongnam, a sud di Seul. Le immagini diffuse dai media locali mostrano una densa colonna di fumo nero oltre alle fiamme che stanno interessando i piani inferiori dell’edificio di almeno otto piani.

Sul posto sono intervenuti più di 100 vigili del fuoco con 40 veicoli: per il momento i soccorritori non hanno dato notizie ufficiali di eventuali vittime. Ma, stando a quanto riportano i media locali, all’interno dell’edificio in fiamme potrebbero essere persone intrappolate. Molte persone comunque si sono messe in salvo da sole, per altre è stato necessario l’intervento dei pompieri. Circa 50 persone, secondo le prime informazioni, sarebbero riuscite a uscire dall’edificio da sole, mentre i soccorritori hanno salvato altre 40 persone.

Alcune persone che si trovavano nel palazzo sono state curate per l'inalazione del fumo, ma non sono stati segnalati feriti gravi. I vigili del fuoco stanno continuando le ricerche di eventuali persone rimaste bloccate all'interno del palazzo.

Secondo quanto riferito dall'emittente sudcoreana Ytn, le fiamme potrebbero essersi sviluppate a partire dalla cucina di un ristorante al primo piano del palazzo. Le autorità intendono avviare un'indagine sulle cause del rogo non appena l'incendio sarà completamente domato.

L'incendio è divampato nel pomeriggio ora locale. L'edificio interessato, che dispone anche di cinque piani sotterranei, ospita parcheggi, strutture sportive e ristoranti nei livelli inferiori, mentre ai piani superiori si trovano negozi e studi medici.