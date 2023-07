Emergenza maltempo in Olanda: centinaia di voli cancellati ad Amsterdam e treni fermi A causa delle piogge e delle forti raffiche di vento è stata dichiarata allerta meteo rossa in Olanda: centinaia di voli cancellati all’aeroporto di Amsterdam e tutti i treni fermi nel nord del Paese.

A cura di Davide Falcioni

Allerta rossa nei Paesi Bassi a causa del maltempo. A seguito delle intense piogge almeno 300 voli sono stati cancellati dall’aeroporto più importante del Paese, quello di Schiphol (ad Amsterdam), e il traffico ferroviario nel nord dell'Olanda è stato completamente interrotto. Lo riporta Le Soir, spiegando che gli aerei non riescono ad atterrare o decollare a causa delle forti raffiche di vento (fino a 100-120 chilometri orari), della pioggia e della scarsa visibilità. Secondo l’aeroporto olandese, il numero delle cancellazioni rappresenta circa un quinto di tutti i voli programmati a Schiphol per la giornata: ma la cifra potrebbe potrebbe aumentare ulteriormente.

Lo scalo ha consigliato ai viaggiatori di tenere d'occhio le informazioni aggiornate tramite l'app Schiphol e schiphol.nl. In caso di cancellazione o ritardo del volo, i passeggeri possono rivolgersi alla propria compagnia aerea.

Treni fermi in tutto il nord dell'Olanda

Sempre a causa del maltempo l’operatore ferroviario NS, a sua volta, ha interrotto il traffico ferroviario in tutta la parte settentrionale dei Paesi Bassi. Nel nord dell'Olanda e nella regione del Flevoland non circolano treni da questa mattina alle 8 e 30, mentre un'ora più tardi sono stati fermati anche i convogli da Amersfoort, Zwolle, Groningen e Leeuwarden. Anche in questo caso, il consiglio di NS è quello di tenersi aggiornati su fonti ufficiali come l'app dell'operatore ferroviario. In caso di problemi sui binari a causa del vento, ProRail ha disposto alcune locomotive speciali per trainare i treni fermi. “In questo modo speriamo di poter risolvere rapidamente possibili disagi dovuti al maltempo”, ha affermato il Rail Manager.

Problematica anche la circolazione automobilistica. ANWB riferisce di lunghe code e il Rijkswaterstaat consiglia agli utenti della strada di non utilizzare le autostrade nelle regioni dei Paesi Bassi in cui si applica l'allerta rossa. Anche diverse scuole terranno chiuse i battenti mercoledì a causa della tempesta, soprattutto a Hoorn, nell'Olanda settentrionale. Gli studenti che erano già arrivati ​​negli istituti non potranno uscire per le prossime ore.