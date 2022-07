Elon Musk e quel flirt con la moglie del co-fondatore di Google costato un divorzio, ma lui nega Elon Musk avrebbe avuto una storia con Nicole Shanahan, la moglie del co-fondatore di Google Sergey Brin. I due sarebbero per questo prossimi al divorzio, ma il patron di Tesla nega lo scoop del Wall Street Journal.

A cura di Chiara Ammendola

Ci sarebbe un presunto tradimento all'origine del divorzio tra Sergey Brin, co-fondatore di Google, e la moglie Nicole Shanahan. A completare il triangolo ci sarebbe Elon Musk con il quale la donna avrebbe intrattenuto una breve relazione lo scorso dicembre.

A rivelarlo è il Wall Street Journal che racconta del rapporto d'amicizia finito tra Brin e Musk proprio a causa del tradimento, ma il miliardario patron di Tesla ha negato qualsiasi tipo di coinvolgimento: “Sergey ed io siamo amici ed eravamo insieme a una festa ieri sera – ha scritto su Twitter commentando un articolo che riportava la vicenda – ho visto Nicole solo due volte in tre anni, entrambe le volte con molte altre persone attorno. Niente di romantico”.

Sergey Brin e la moglie Nicole Shanahan si sono sposati poco più di quattro anni fa e l’amicizia tra Musk e Brin durerebbe invece da oltre 15 anni. Il co-fondatore di Google lo avrebbe anche aiutato economicamente quando, nel 2008, Tesla ha rischiato il fallimento. Nel 2015 Musk regalò poi a Brin uno dei primi esemplari di Tesla. Amicizia l’amicizia ora sarebbe stata bruscamente spezzata dal tradimento che sarebbe stato consumato in Florida durante uno degli eventi di Art Basel.

Malgrado la smentita di Musk, amici comuni hanno riferito sempre al Wall Street Journal che, dopo il tradimento di Nicole Shanahan, Musk avrebbe chiesto platealmente scusa all’amico, addirittura inginocchiandosi ai suoi piedi. Il cofondatore di Google ha semplicemente preso atto del presunto ravvedimento con tanto di richiesta di perdono ma non sembra aver cambiato rotta: ha confermato la richiesta di divorzio, con in più la contestazione della richiesta di Nicole di un miliardo di dollari, e in più l’ordine ai gestori del suo patrimonio di vendere tutte le partecipazioni nelle aziende di Musk.