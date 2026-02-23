Elicottero di emergenza salva famiglie dall’alluvione ma cade e si schianta: 15 morti tra cui 7 bimbi in Perù

La tragedia ha causato la morte di tutti e 15 gli occupanti dell’elicottero tra cui 4 membri dell’equipaggio e sette minori, compreso un bambino di tre anni.

Tragedia in Perù dove un elicottero impegnato in attività di soccorso è precipitato schiantandosi al suolo e causando la morte di tutti e 15 gli occupanti tra cui sette minori, compreso un bambino di tre anni. Il velivolo, un elicottero MI-17 dell’aeronautica militare peruviana, stava viaggiando tra le città di Pisco e Chala per una operazione di ricerca e soccorso per le persone colpite dalle inondazioni che stanno colpendo la regione di Arequipa e che hanno causato gravi danni in diverse parti del Paese sudamericano.

L’elicottero con quattro membri dell'equipaggio aveva a bordo diverse persone da poco recuperate quando ha perso il contatto radio domenica pomeriggio 22 febbraio, intorno alle 16.30 ora locale. È scattata immediatamente una vasta operazione di ricerca e soccorso che è durata fino a sera e che però purtroppo non ha dato esito. Alla ripresa delle ricerche oggi, lunedì 23 febbraio, infine la scoperta della tragedia.

Fino all’ultimo si era sperato che l’elicottero avesse effettuato un atterraggio di emergenza e che gli occupanti fossero solo feriti ma purtroppo quando un altro velivolo ha individuato i resti dell’elicottero di fabbricazione russa per tutti i 15 occupanti non c’era più nulla da fare. Il velivolo completamente distrutto è stato localizzato nei pressi della città di Chala Viejo, una cittadina sulla costa del Pacifico, a oltre 300 chilometri dal punto di partenza, nella regione meridionale di Arequipa.

Il pilota dell'elicottero è stato identificato come il maggiore Sergio Paúcar, gli altri membri dell'equipaggio sono il sottotenente Luis Huertas, il primo sergente Kamila Chapi Anchapuri e il sergente Leiner Aguirre Huamán. Tra i passeggeri c'era il colonnello Javier Nole, insieme ad altri tre adulti e sette minori.

"L'Alto Comando esprime le sue più sentite condoglianze e la sua totale solidarietà alle famiglie dei nostri valorosi compagni d'armi e dei passeggeri deceduti in questo tragico incidente", ha dichiarato l’aeronautica militare peruviana assicurando che sono in corso le indagini per determinare la causa dell’incidente.