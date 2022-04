Elezioni presidenziali Francia 2022: quando arrivano i risultati e dove seguirli Sono aperte da questa mattina le urne per le presidenziali francesi. I seggi si chiuderanno alle 20: a partire da quel momento i media francesi potranno diffondere i primi exit poll.

A cura di Annalisa Cangemi

Sono aperte da questa mattina alle 8 le urne in Francia per la dodicesima elezione presidenziale della Quinta Repubblica. Alle ore 12 l'affluenza era pari al 25,48%, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno, in calo rispetto al 2017 (28,5%) e al 2012 (28,3%), ma quattro punti in più rispetto al 2002 alla stessa ora (21,39%). Per questa tornata elettorale si teme una partecipazione bassissima: la maggiore astensione riguarda soprattutto la città di Parigi dove a votare questa mattina è stato solo il 15,34% della popolazione, 8,9 punti in meno rispetto al 2017, (24,24%). L'orario di chiusura dei seggi varia da città a città, fra le 18 e le 20.

I candidati in corsa per l'Eliseo sono dodici: Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Eric Zemmour, Valerie Pecresse, Jean Luc Melenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Philippe Poutou, Fabien Roussel, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle e Nicolas Dupont Aignan. Se nessuno di loro raggiungerà oggi la maggioranza assoluta (50% più uno degli aventi diritto), scenario molto probabile secondo i sondaggi, i due candidati più votati accederanno al secondo turno, il prossimo 24 aprile. La sfida più probabile per il ballottaggio è tra il presidente uscente Macrone la leader del Rassemblement National Le Pen. Potrebbe verificarsi insomma la stessa situazione di 5 anni fa. Ma questa volta lo scarto tra i due è minimo: per i sondaggi, solo 2 punti separano i contendenti tanto al primo turno (26% contro 24%) così come al secondo (51% a 49%).

I primi exit poll saranno diffusi dai media a partire dalle 20 di oggi, dopo la chiusura dei seggi. Il ministero dell'Interno comunicherà invece i risultati ufficiali in serata. Seguendo però i siti belgi o svizzeri, che non sono vincolati alle normative francesi, sarà possibile conoscere i primi risultati nel pomeriggio, anche prima delle 20. Si può consultare per esempio l'emittente belga Rtbf oppure sudinfo.be. Non si tratta naturalmente di dati definitivi, perché si basano su interviste realizzate a metà mattinata su un campione di seggi, interpellando i cittadini che si sono recati a votare.