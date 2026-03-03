Elefante spunta improvvisamente in strada e schiaccia 17enne, dramma in India: “Era a pochi metri da casa”

La ragazza stava tornano da scuola ed era da poco scena dall’autobus che la riaccompagnava a casa quando si è consumata la tragedia. L’elefante sarebbe spuntato da dietro attaccandola senza darle scampo.

Una ragazza di 17 anni è stata schiacciata e uccisa da un elefante selvatico che è spuntato improvvisamente in strada in India attaccando la minore che stava tornando a casa nel suo villaggio di Bettathuru, vicino a Madikeri, nello stato federato del Karnataka. Secondo quanto ricostruito finora, la ragazza stava tornano da scuola ed era da poco scena dall’autobus che la riaccompagnava a casa quando si è consumata la tragedia nel pomeriggio del 28 febbraio scorso.

Erano circa le 17.30 e la giovane era appena arrivata nei pressi della sua casa quando un elefante sarebbe spuntato da dietro attaccandola senza darle scampo. La straziante scena si sarebbe consumata davanti agli occhi della madre che era poco lontana e avrebbe provato ad avvertirla dell’arrivo dell’animale selvatico ma purtroppo era ormai troppo tardi.

I presenti hanno poi allontanato l’animale e soccorso la giovane che è stata portata d'urgenza in ospedale dove però è arrivata già morta. L'incidente ha scatenato intense proteste domenica e lunedì in tutta la zona dove gli abitanti del villaggio e organizzazioni di agricoltori hanno organizzato un blocco stradale sulla principale strada della regione interrompendo la circolazione per ore. I manifestanti chiedono un intervento urgente del governo e accusato il dipartimento forestale di negligenza per non essere riuscito a prevenire ripetuti incidenti legati agli animali selvatici come gli elefanti.

Leggi anche Olimpiadi Cortina, allarme bomba a pochi passi da Casa Italia ma era una valigia dimenticata

Le autorità hanno promesso di catturare l'elefante e annunciato un risarcimento per le famiglia della 17enne ma il problema della vicinanza tra uomini e animali nel territorio è una questione che si trascina da anni con agricoltori e abitanti che vorrebbero un maggior controllo. Il villaggio di Bettathuru infatti si trova ai margini della foresta e la casa della ragazza deceduta si trovava a soli 100 metri dalla zona boschiva frequentata dagli animali selvatici. Secondo i dati del dipartimento forestale, negli ultimi cinque anni 254 persone sono morte a causa di attacchi di animali selvatici in Karnataka.