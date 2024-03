Eclissi solare alle Cascate del Niagara, dichiarato stato d’emergenza: in arrivo un milione di persone

video suggerito

È stato proclamato lo stato di emergenza nella regione del Niagara, in Canada, in vista dell'ingente numero di visitatori attesi per l'eclissi solare totale prevista per l’8 aprile. Lo rende noto l'emittente Ctv News spiegando che l'obiettivo è quello di prepararsi ad accogliere al meglio “evento di una vita”.

Le famosissime cascate del Niagara, infatti, sono state indicate come uno dei posti migliori al mondo per osservare l'eclissi solare dell'8 aprile per cui si attende sul posto una folla oceanica.

Secondo il sindaco Jim Diodati si prevede che fino a un milione di visitatori potranno arrivare nella regione solo sul suo versante, quello occidentale delle cascate, a fronte di 14 visitatori annui. Sarà "di gran lunga la più grande folla che abbiamo mai avuto" sul lato canadese per l’eclissi, ha detto.

Dichiarare lo stato di emergenza rafforzerà gli strumenti che la regione ha a disposizione per salvaguardare la sicurezza dei residenti e dei visitatori e proteggere le infrastrutture in qualsiasi scenario. L'ultima volta che c'è stato un evento così importante è stato per l'eclissi del 21 agosto 2017 che ha interessato 14 Stati Usa. Un evento che ha visto milioni di persone recarsi nelle aree degli Stati Uniti che facevano parte del percorso dell'eclissi: “I milioni di viaggiatori hanno provocato una notevole congestione del traffico e una situazione di stallo”, ricorda la polizia.

Ad oggi non ci sono praticamente più posti negli alberghi della zona, nonostante i prezzi più alti del solito: quasi tutte le camere sono state vendute per 650-700 euro a notte, quelle che offrono la vista sulle Falls hanno raggiunto i 2.200 dollari canadesi. In occasione dell’evento le autorità stanno chiedendo ai residenti delle località più coinvolte di fare scorte di cibo e carburante.

L'oscuramento del Sole durerà oltre 4 minuti in Nord America, per gli Stati Uniti si tratterà dell'eclissi più lunga dell'ultimo secolo.