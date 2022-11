Due missili russi colpiscono la Polonia: almeno 2 morti Secondo l’intelligence Usa, due missili russi lanciati contro l’Ucraina avrebbero colpito Przewodow, in Polonia: 2 morti.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto da Telegram

Secondo l'intelligence Usa, due missili lanciati oggi dalla Russia contro l'Ucraina sarebbero caduti su Przewodow, cittadina polacca vicino alla frontiera ucraina. La notizia è stata rilanciata dall'agenzia russa Ria Novosti. Nell'attacco sarebbero morte due persone.

Il presidente del Consiglio polacco Mateus Morawiecki ha convocato una riunione urgente del Comitato per la sicurezza nazionale e la difesa: ad annunciarlo su Twitter è il suo portavoce Piotr Müller. Media polacchi e internazionali hanno confermato la notizia, anche se per il momento "non è ancora certa la provenienza dei due missili".

La dinamica dei fatti

Stando a quanto riportato dall'emittente polacca Radio Zet, i due missili avrebbero colpito una fattoria di Przewodow. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia e Procura. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco Hrubieszow, a circa 35 km dalla cittadina, nella zona si sarebbero già verificate delle esplosioni le cui cause sono ancora da determinare.

La condanna della Lettonia

"Il regime russo ha lanciato missili che hanno preso di mira i civili ucraini e che hanno colpito il territorio Nato in Polonia – ha affermato il ministro della Difesa della Lettonia, Artis Pabriks -. Noi condanniamo questo crimine".

La risposta della Nato

"Il nostro impegno verso l'articolo 5 della Nato è chiarissimo: difenderemo ogni centimetro di territorio". Lo ha detto il portavoce del Pentagono Pat Ryder a commento della notizia riguardante la caduta dei due missili russi sul territorio Polacco.

Viktor Orban convoca Consiglio di difesa

In risposta all'interruzione del trasferimento di petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba, che attraversa il territorio polacco colpito, il leader ungherese Viktor Orban avrebbe convocato il Consiglio di difesa per le 20.

In aggiornamento