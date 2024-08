Due forti scosse di terremoto in Giappone: scatta allerta tsunami per le coste sud del Paese Due terremoti di magnitudo 6.9 e di 7.1 hanno colpito il Giappone. A seguito della prima scossa è stata diramata un’allerta tsunami per il possibile arrivo di onde alte sino a un metro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

La terra trema in Giappone. Due forti scosse di terremoto registrate a pochi minuti di distanza l'una dall'altra. La prima di magnitudo 6,9 si è verificata oggi nel Sud-Ovest del Giappone, portando l'Agenzia meteorologica nazionale (Jma) ad attivare un'allerta tsunami fino a un metro sulle coste della regione del Pacifico.

In particolare – riportano i media giapponesi – l'allerta è scattata per le prefetture di Ehime, di Kochi, di Oita (lungo la costa del Canale di Bungo), di Miyazaki, nella parte orientale della prefettura di Kagoshima e nelle regioni di Tanegashima e Yakushima.

Il forte sisma è avvenuto alle 16:43 ora locale (9:43 in Italia) a una profondità di 30 chilometri al largo della costa della prefettura di Miyazaki, nell'isola meridionale di Kyushu, secondo la Jma.

Poco dopo è stato registrato un altro terremoto di magnitudo 7.1 al largo dell'isola meridionale di Kyushu. Lo ha dichiarato il Servizio geologico degli Stati Uniti. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha dichiarato che non c'è al momento da segnalare una allerta tsunami.

"Gli tsunami colpiranno ripetutamente. Si prega di non entrare in mare e di non avvicinarsi alla costa fino a quando l'allarme non sarà stato revocato", ha avvertito l'Agenzia meteorologica giapponese su X. Per il momento non sono stati segnalati particolari danni. Il primo terremoto ha colpito alle 16.42 ora locale ad una profondità di 33 chilometri, il secondo a quasi 25 chilometri, secondo l'USGS.

Il Giappone, situato all'interno della cosiddetta "cintura di fuoco" del Pacifico, è considerato una delle regioni più soggette a terremoti in tutto il mondo.

Il paese è stato colpito da un forte terremoto di magnitudo 9.0 nel marzo 2011, seguito da uno tsunami devastante, che ha causato la morte di circa 20.000 persone e innescando il disastro nucleare di Fukushima Daiichi.

Più di recente, il 1° gennaio scorso, un terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito la regione centro-settentrionale di Noto, provocando la morte di oltre duecento persone.