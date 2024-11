video suggerito

Due bambini calpestati a morte da un branco di elefanti in India: le vittime avevano 5 e 11 anni In India due bambini di 5 e 11 anni sono stati calpestati a morte la notte scorsa da un branco di elefanti selvatici mentre dormivano con la famiglia in un rifugio in un bosco nello Stato nordorientale indiano del Chhattisgarh. Gli animali hanno travolto la loro capanna e ucciso i minori, mentre gli adulti della famiglia sono riusciti a fuggire. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia in India, dove due bambini di 5 e 11 anni sono stati calpestati a morte la notte scorsa da un branco di elefanti selvatici mentre dormivano con la famiglia in un rifugio in un bosco nello Stato nordorientale del Chhattisgarh.

I media locali, che hanno riportato la notizia, riferiscono che i bambini appartenevano al gruppo tribale dei Pando, classificato come "particolarmente vulnerabile". Gli elefanti hanno travolto la loro capanna e ucciso i due bimbi, mentre gli adulti della famiglia sono riusciti miracolosamente a fuggire.

Le guardie forestali, che tracciano i movimenti degli animali, hanno affermato di non essere riusciti ad avvisare in tempo i Pando, un gruppo che preferisce evitare contatti con il mondo esterno e che vive in aree remote del Paese, difficilmente raggiungibili.

Gli abitanti di altri villaggi sono invece stati allertati e sono riusciti a evitare il passaggio degli elefanti. Diverse capanne nella zona sono state evacuate a scopo precauzionale, ha affermato Pankaj Kamal, responsabile forestale della divisione di Surajpur.

La zona è considerata una rotta tradizionale per le mandrie di elefanti e i loro spostamenti erano stati monitorati per giorni. Tuttavia, le autorità non sono riuscite a evitare il tragico incidente che ha coinvolto i due minori.

La famiglia delle vittime, riportano i giornali locali, ha ricevuto un risarcimento immediato di 25mila rupie (circa 277 euro), mentre le restanti 575mila rupie verranno erogata dopo l'espletamento delle formalità, ha detto ancora il funzionario.

A gennaio di quest'anno, nello stesso distretto, un abitante del villaggio è stato calpestato a morte mentre cercava di impedire a una mandria di elefanti di cibarsi di canna da zucchero nel suo campo. Secondo gli i dati resi noti al Parlamento lo scorso luglio, negli ultimi cinque anni più di 303 persone sono state uccise da animali selvatici solo nello Stato del Chhattisgarh.