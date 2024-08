Due 14enni picchiate e arrestate dalla polizia morale a Teheran perché non indossavano il velo Due ragazzine di 14 anni sono state picchiate e arrestate a Teheran, in Iran, perché non indossavano il velo. Le due sono state costrette dalla polizia morale a salire a bordo di un furgone bianco. Una delle due adolescenti è stata trascinata di peso verso il veicolo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Due ragazzine di 14 anni sono state picchiate e costrette a salire su un furgone bianco dalla polizia morale iraniana a Teheran. Il tutto, secondo quanto riporta Ensaf News, quotidiano iraniano, sarebbe avvenuto il 1 luglio scorso. Le due ragazzine stavano camminando per strada quando, come si vede dal video ora diffuso online, si sono accorte della presenza del furgone bianco che poco lontano continuava a seguirle.

Per non farsi vedere, hanno cercato di nascondersi dietro un cassonetto giallo, tentando poi la fuga quando il furgoncino bianco si è fermato poco lontano dal loro rifugio. Una delle due 14enni è stata subito fermata e caricata sul furgone mentre l'altra ha lottato aggrappandosi al cassonetto per resistere all'arresto.

Nonostante la giovane età della ragazzina e le sue resistenze, la polizia morale l'ha comunque strattonata, trascinandola in strada violentemente fino a costringerla a salire sul furgone. La madre della seconda ragazza ha raccontato di aver rivisto la figlia solo diverso tempo dopo l'arresto e di averla trovata con il viso pieno di lividi e i vestiti strappati.

Secondo le autorità iraniane, però, l'arresto violento si sarebbe "reso necessario". Stando a quanto riportato da Ensaf News, la polizia morale avrebbe riferito che durante la colluttazione per il fermo, la 14enne avrebbe rotto due dita a uno degli agenti. Dall'altra parte, la mamma dell'adolescente ha denunciato la violenza ingiustificata usata contro l'adolescente.

"Quando ho ricevuto la sua chiamata – ha raccontato la donna – sono corsa da lei e l'ho trovata con il viso sfregiato, le labbra gonfie, il collo livido e i vestiti strappati. Non aveva voce per parlarmi e non riusciva neppure ad aprire gli occhi per quanto aveva pianto". "Ho provato a ricordare agli agenti la giovane età di mia figlia, mi hanno risposto che lo hijab è previsto dall'età di 9 anni. Parliamo comunque di una minore, questo genere di provvedimenti non sarebbero previsti dalla legge per i bambini".