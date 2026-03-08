Dramma sul campo da calcio, baby calciatrice 15enne si accascia durante la partita e muore

Il dramma durante una partita tra due squadre giovanili di calcio femminile in Inghilterra. La ragazzina di 15 anni si è accasciata a terra esanime ed è morta poche ore dopo in ospedale senza più riprendere conoscenza.

Una partita tra due squadre giovanili di calcio femminile si è trasformata in tragedia in Inghilterra quando una delle giovanissime atlete che si trovavano in campo, una ragazzina di 15 anni, si è accasciata a terra esanime senza più riprendere conoscenza. L’adolescente è stata soccorsa dal personale medico presente sul posto e trasportata in ospedale dove però è deceduta nelle ore successive senza mai più riprendersi.

L’incidente sabato durante una partita tra la squadra della ragazzina, l'Oxford United, contro il Fulham presso il centro di allenamento del club a Horspath. “L'Oxford United può confermare che si è verificato un grave incidente medico durante una partita della Girls' Academy presso il centro di allenamento del club” aveva dichiarato la squadra inglese che oggi purtroppo ha dovuto dare notizie del decesso della 15enne.

Per ore si è sperato che la baby calciatrice potesse farcela ma nonostante i tentativi dei medici, purtroppo non c’è stato nulla da fare e la ragazzina è morta durante la notte tra sabato e domenica. “È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della quindicenne giocatrice dell'Academy, Amelia Aplin. Ieri pomeriggio Amelia è crollata a terra durante una partita della Girls' Academy contro il Fulham presso il centro di allenamento del club a Horspath. I pensieri e le sincere condoglianze di tutto l'Oxford United vanno alla famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e agli allenatori di Amelia” scrive la squadra sui social.

“Vorremmo esprimere la nostra gratitudine per gli sforzi del personale medico dell'Oxford United e del Fulham Football Club, nonché dai servizi di emergenza. Il Club offrirà supporto alla famiglia, ai giocatori, agli allenatori e allo staff di Amelia colpiti da questo tragico evento. Chiediamo che la privacy della famiglia venga rispettata in questo momento incredibilmente difficile” aggiungono dal club, annunciando che la partita tra la squadra maggiore dell’Oxford United Women col Real Bedford prevista oggi è stata rinviata.

Anche la squadra femminile del Fulham FC ha espresso le proprie condoglianze. "Tutti al Fulham Football Club sono scioccati e addolorati nell'apprendere questa notizia. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e agli amici di Ameila e a tutti coloro che sono legati all'Oxford United FC" si legge in una nota. Anche i rivali locali dell'Oxford City hanno inviato le loro condoglianze così come tutte le squadre del calcio femminile britannico sconvolto dalla drammatica notizia.