Uno schianto violentissimo quello avvenuto nel pomeriggio di ieri nel piccolo comune di Pembroke Pines, in Florida, negli Usa, dove un aereo monomotore si è schiantato al suolo impattando contro un'auto che procedeva in strada. Drammatico il bilancio delle vittime: tre morti tra i quali anche un bambino.

L'incidente poco distante dall'aeroporto di North Perry

La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza installata in un'abitazione poco distante da dove è avvenuto l'incidente. "È successo molto vicino alla porta di casa mia – il racconto di una testimone – abbiamo comprato questa casa l'anno scorso e vediamo tanti aerei passare molto vicini. Ogni volta che ci troviamo nella piscina sul retro, gli aerei sono così vicini che ti sembra quasi di poterli toccare". Lo schianto è avvenuto infatti nei pressi dell'aeroporto di North Perry a Pembroke Pines e le immagini mostrano nitidamente il momento dell'impatto tra il velivolo e la macchina che stava procedendo lungo la strada residenziale.

La mamma del piccolo ricoverata in gravi condizioni in ospedale

Nell'incidente hanno perso la vita il pilota e il passeggero, morti sul colpo, come ha confermato alla Cnn il capo dei vigili del fuoco Marcellino Rodriguez, e una donna e un bambino che si trovano nella macchina colpita dall'aero: i due sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. La donna è ancora ricoverata, mentre per il piccolo non c'è stato niente da fare, come hanno confermato in seguito fonti locali. Ora si dovrà ricostruire l'accaduto e capire perché il velivolo sia precipitato poco dopo il decollo: le indagini sono state affidati alla FAA, la Federal Aviation Administration. Alcuni testimoni hanno riferito che una delle ali dell'aereo ha toccato il terreno prima di colpire l'automobile