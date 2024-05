Dottoressa crea falsa autodiagnosi di cancro, truffa i colleghi e sparisce coi soldi in Canada

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Quando ha detto agli amici e colleghi che aveva un cancro e che aveva bisogno di soldi, tutti si sono prodigati per lei ma quando la dottoressa è sparita col malloppo si è scoperto che in realtà non aveva alcuna malattia: aveva finto tutto. Il caso arriva dal Canada dove un'affascinante dottoressa canadese è stata interdetta dall'esercizio della professione medica e sbugiardata dagli amici che affermano di essere stati truffati con una falsa diagnosi di cancro.

Dopo essere misteriosamente scomparsa, infatti, si è scoperto che non era mai stata malata. Monica Kehar è accusata in particolare di aver inventato la malattia per ingannare l'amica dottoressa Meaghan Labine che le ha dato tutto quello che aveva da parte. Entrambe avevano frequentato la facoltà di medicina ma in due università diverse e stavano facendo la specializzazione per diventare medici di famiglia quando si sono conosciute. La coppia si è incontrata nel 2018 e nel giro di circa otto mesi, tra il 2019 e il 2020, Labine ha perso 160.000 dollari dopo che Kehar le ha chiesto un aiuto finanziario in seguito alla sua diagnosi di cancro.

La prima richiesta di Kehar fu di 500 dollari, ma nel corso di otto mesi il totale aumentò di decine di migliaia di dollari. Quando l'amica ha scoperto che il cancro era finto, Kehar era già scomparsa nel nulla. In seguito Labine ha scoperto che la donna aveva preso soldi anche da altri colleghi e ha denunciato tutto. Negli ultimi quattro anni, Labine è stata in missione per rintracciare Kehar e assicurare la sua ex amica alla giustizia. Ha persino assunto un investigatore privato per cercare di localizzarla scoprendo che esercitava la professione di medico nonostante fosse stata sospesa. Nel luglio 2022, Labine infine ha vinto un processo in contumacia contro Kehar presso la Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario, ma non ha recuperato nemmeno un centesimo.