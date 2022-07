Dopo il volo apre il bagaglio e trova tutti i vestiti fatti a pezzi: “Ora sembro un pirata” Karen Nowland ha volato con il marito da Manchester a Colombo (Sri Lanka) con un volo della Etihad Airways. Al ritorno la brutta sorpresa…

A cura di Biagio Chiariello

C'è qualcosa di peggio di perdere i propri bagagli in aeroporto? Forse ritrovarli, ma fatti letteralmente a pezzi. Dopo un volo Etihad Airways da Manchester a Colombo (Sri Lanka), Karen Nowland ha disfatto la borsa del marito (già in terrificanti condizioni), per scoprire che tutti i vestiti erano ridotti a brandelli. La donna ha quindi pubblicato un tweet, immortalando il marito vestito con quel che rimaneva dei suoi abiti: "Ehi @etihad guarda cosa è successo alla borsa di mio marito da qualche parte tra Manchester e Colombo!" ha scritto martedì. “Perché stai ignorando le nostre e-mail a @EtihadHelp? Mio marito sembra un pirata. Non esattamente il look da vacanza tropicale che aveva in mente".

Le foto mostrano una pila di abiti maschili stracciati, e suo marito vestito "da pirata": una parte di maglietta blu totalmente strappata, una maglietta a righe quasi senza schiena e pantaloncini color cachi con gli orli danneggiati e ridotti a filamenti. Moltissime le reazioni, tra cui alcune davvero simpatiche: "pensate che qualcuno paga un sacco di soldi per vestirsi così!" Oppure: "Rammaricato, ma il look da pirata spacca!"

La signora Nowland ha poi detto di aver ricevuto una chiamata da un rappresentante di Etihad all'aeroporto di Colombo martedì. E ha aggiunto: "Mi ha detto che non ha l'autorità per fare effettivamente qualcosa di diverso da scusarsi. È molto frustrante!". Un portavoce di Etihad Airways ha poi dichiarato: "Non eravamo a conoscenza di questo caso, ma abbiamo contattato direttamente il passeggero per fornire pieno supporto non appena siamo stati avvisati. Purtroppo al passeggero sono state fornite informazioni di contatto errate per sollevare un reclamo bagagli, ma ora siamo consapevoli che la questione sarà risolta rapidamente. I passeggeri possono effettuare un ritiro bagagli in modo rapido e semplice online all'indirizzo https://www.etihad.com/en-ae/help/delayed-baggage".