Dopo 27 anni torna in Thailandia il figlio del re e fa visita ai bambini di un asilo Il secondogenito del re thailandese Maha Vajiralongkorn è tornato ieri nel Paese asiatico dopo 27 anni di assenza.

A cura di Davide Falcioni

Il secondogenito del re della Thailandia Maha Vajiralongkorn è tornato ieri nel Paese asiatico dopo 27 anni di assenza. Il principe ha fatto visita a un centro di assistenza all'infanzia per famiglie svantaggiate e il suo viaggio ha sorpreso l'intera opinione pubblica, aprendo un acceso dibattito sulla successione al trono.

Il viaggio di Vacharaesorn Vivacharawongse, 42 anni, arriva in un momento difficile per la famiglia reale thailandese, dal momento che la figlia maggiore del monarca è in coma da dicembre. Vacharaesorn, che lavora presso uno studio legale a New York, ha visitato la Fondazione per l'Assistenza all'Infanzia. Vestito con jeans e una camicia nera informale, si è fatto fotografare di fronte a ritratti di suo padre e di suo nonno, il re Bhumibol Adulyadej, deceduto nel 2016 dopo un regno di 70 anni. "Sono felice di tornare in Thailandia, sono stato accolto calorosamente. Sono stato via per molto tempo, 27 anni", ha detto Vacharesorn ai giornalisti della Foundation for Slum Child Care. Il Palazzo Reale non ha commentato la visita.

Vacharaesorn è il secondo dei quattro figli della seconda moglie del re Vajiralongkorn, Sujarinee Vivacharawongse, una ex attrice dalla quale l'allora principe ereditario ha divorziato nel 1996. Non ha alcun titolo reale formale, tuttavia conserva tecnicamente uno status conferitogli quando era bambino come nipote di un monarca. Lui, sua madre, tre fratelli e una sorella si sono allontanati dopo il divorzio del 1996 trasferendosi all'estero, e non tornando più in Thailandia per 27 anni.

Il re Vajiralongkorn, divorziato tre volte, ha sette figli. È sposato con la regina Suthida, la sua ex guardia del corpo capo con cui si è sposato giorni prima della sua incoronazione nel 2019. Il monarca di 71 anni non ha ancora nominato un erede al trono ufficiale.