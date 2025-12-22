Donna scompare improvvisamente in mare, possibile attacco di squalo in Usa: “Schizzi e veniva trascinata giù”

Una donna statunitense di 55 anni è scomparsa improvvisamente mentre nuotava ieri lungo le coste di Pacific Grove, cittadina costiera della Contea di Monterey, in California. Sul posto è in corso da domenica una massiccia operazione di ricerca da parte delle autorità locali che sospettano un possibile attacco di squalo. L’allarme è scattato nel primissimo pomeriggio del 21 dicembre, intorno alle 13:30 ora locale, quando la donna è stata vista annaspare in acqua da altri bagnanti che erano lungo la riva.

“Annaspava in acqua, ho visto un grande schizzo e lei che veniva trascinata giù” ha raccontato un testimone facendo sospettare subito un attacco di squalo. La zona infatti è stata immediatamente interdetta alla balneazione per avvistamento di squalo e tutte le spiagge circostanti entro un raggio di un miglio sono chiuse a scopo precauzionale.

Intanto sul posto sono scattate la ricerche delle 55enne che però finora non ha dato risultati. "Qui abbiamo un club di nuoto che organizza una nuotata settimanale al largo di Lovers Point, hanno avvistato uno squalo e hanno immediatamente chiamato tutti i nuotatori ma una di loro non rispondeva e si sono accorti che mancava una persona all’appello” ha dichiarato il comandante del Dipartimento di Polizia di Pacific Grove che sta coordinano le ricerche.

Sul posto, oltre agli agenti stanno operando anche uomini e motovedette della Guardia costiera degli Stati Uniti e i pompieri del Dipartimento dei vigili del fuoco di Monterey. Impiegate imbarcazioni di salvataggio, droni ed elicotteri per perlustrare le acque e l'area circostante. Le operazioni si sono interrotte domenica sera col buio ma riprenderanno oggi lunedì 22 dicembre alle prime luci dell’alba, ora locale.

Le forze dell'ordine affermano che gli avvistamenti di squali in zona sono rari ma non impossibili e ritengono che l’incidente possa essere compatibile con un attacco di squalo, in base al racconto dei testimoni.