Donna muore durante sedute di "terapia degli schiaffi", santone condannato a 15 anni di carcere Il seminario prevedeva che i pazienti venissero schiaffeggiati o che si schiaffeggiassero ripetutamente da soli per curare le loro malate. La 71enne inglese è morta dopo aver smesso di prendere le medicine per affidarsi alla terapia alternativa.

A cura di Antonio Palma

Un guaritore alternativo è stato condannato a 15 anni di carcere da un tribunale inglese per l'omicidio colposo di una donna diabetica, morta durante una delle sue sedute di "terapia degli schiaffi". La donna, la 71enne Danielle Carr-Gomm, morì mentre partecipava all'evento condotto da Hongchi Xiao nel Wiltshire, nell'ottobre 2016. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva smesso di prendere l'insulina che le era stata prescritta dal medico e si era sentita male mentre frequentava i laboratori del santone che facevano parte di un ritiro di una settimana.

Per questo l'uomo è stato dichiarato colpevole di omicidio colposo per grave negligenza dopo aver omesso di dare assistenza medica alla signora Carr-Gomm. Secondo l'accusa, la 71enne era già grave da un paio di giorni quando è morta ma il santone non ha fatto nulla per aiutarla continuando sostenere la sua "terapia degli schiaffi".

Si tratta di un metodo di auto guarigione non scientifico né medico secondo il quale i "rifiuti velenosi" vengono espulsi dal corpo attraverso pacche e schiaffi su determinate parti del corpo. Secondo quanto appreso dal tribunale, la signora Carr-Comm desiderava delle alternative all'insulina perché aveva paura degli aghi e nel 60enne Hongchi Xiao aveva trovato quello che cercava.

La 71enne dell’East Sussex, che da tempo aveva abbracciato medicine alternative per risolvere i suoi problemi di salute, si era iscritta al seminario promosso dal guru californiano che si faceva chiamare Maestro Xiao ma aveva già partecipato a un precedente raduno smettendo di prendere l'insulina e ammalandosi gravemente anche in quel caso prima di guarire.

Il seminario prevedeva che i pazienti venissero schiaffeggiati o che si schiaffeggiassero ripetutamente da soli per curare le loro malate. Una tecnica che la donna pensava potesse essere utile per curare il suo diabete. "Hongchi Xiao sapeva che le conseguenze della decisione di Danielle Carr-Gomm di smettere di prendere insulina sarebbero potute essere fatale, lo aveva già visto in passato. Hongchi Xiao era l'uomo al comando, ma non reagì al peggioramento delle condizioni della signora Carr-Gomm, con conseguenze tragiche" ha spiegato il Procuratore, aggiungendo: "La sua mancata adozione di misure ragionevoli per aiutare la signora Carr-Gomm ha contribuito in modo sostanziale alla sua morte e ha costituito una grave negligenza".