Donna incinta uccisa e fatta a pezzi dalla suocera poco prima di partorire in Pakistan La suocera ha ucciso la nuora perché riteneva che avesse fatto ricorso alla stregoneria per sedurre il figlio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Una donna è stata accusata di aver ucciso la nuora, incinta di sette mesi, dopo aver sostenuto che la donna avesse fatto ricorso alla "stregoneria" per sedurre suo figlio. Sughran Bibi, questo il nome della suocera, avrebbe ucciso e fatto a pezzi Zara Bibi cin l'aiuto di alcuni complici; i resti della vittima sono stati sparsi nella città di Daska, in Pakistan: erano chiusi in alcuni sacchi della spazzatura rinvenuti dalla polizia, che da circa una settimana aveva ricevuto la denuncia della scomparsa di Bibi.

Secondo il Deccan Herald, un quotidiano indiano in lingua inglese, Sughran avrebbe confessato l’omicidio. Il padre della vittima, un ex agente di polizia, ha dichiarato al Dawn, un giornale pakistano in lingua inglese, di non aver avuto notizie della figlia dal 10 novembre, quando il suo telefono è stato spento. L'uomo aveva subito sporto denuncia e i suoi ex colleghi avevano dato inizio alle indagini culminate con il ritrovamento dei resti di Zara Bibi. Dopo essere stata arrestata, Sughran Bibi ha detto di sospettare che Zara praticasse presunte ‘arti magiche'. Inoltre, suo figlio Qadir aveva iniziato a inviare denaro direttamente sul conto bancario di Zara invece di darlo a sua madre. La suocera e tre complici hanno soffocato Zara con un cuscino mentre dormiva. Successivamente le hanno bruciato il volto e smembrato il corpo in decine di pezzi, gettandoli poi in un canale dentro tre sacchi.