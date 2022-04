Diventa milionaria dopo aver premuto un pulsante sbagliato sul distributore automatico La storia di LaQuedra Edwards che ha vinto 10 milioni di dollari premendo il pulsante sbagliato su un distributore automatico di Gratta e Vinci in un supermercato di Tarzana, in California (USA): “Sono ancora sotto shock ma finalmente sono ricca”.

A cura di Redazione

Un piccolo e innocente errore ha reso una donna milionaria negli Stati Uniti. LaQuedra Edwards, questo il nome della fortunata, si trovava in un supermercato di Tarzana, in California, quando lo scorso novembre ha inserito 40 dollari in un distributore automatico di Gratta e Vinci. Ma mentre stava per scegliere il biglietto da giocare, è accaduto qualcosa che le ha letteralmente cambiato la vita. Come hanno raccontato i media statunitensi, proprio in quel momento un uomo l'ha urtata e lei ha premuto accidentalmente uno dei pulsanti che si trovava davanti. Così, è uscito un biglietto da 30 dollari di 200X Scratchers, che non aveva intenzione di acquistare.

"Mi ha urtato, non ha detto niente ed è semplicemente uscito dalla porta del supermercato", ha detto Edwards, secondo quanto riporta un comunicato stampa della California Lottery. Ha raccontato di essersi irritata non solo per la maleducazione di quello sconosciuto, ma anche perché aveva speso il 75% dei soldi della lotteria per un solo biglietto invece di poter acquistare la sua solita selezione ad un prezzo più basso. Dopo essere tornata nella su auto, Edwards ha iniziato a grattare il tagliando e si è trovata davanti una cifra che mai avrebbe potuto immaginare: ben 10 milioni di dollari.

"All'inizio non ci credevo davvero, ho cominciato a guidare e ho continuato a guardare il biglietto fino a quando non mi sono quasi schiantata con la mia macchina", ha detto Edwards, secondo la dichiarazione. "Mi sono fermata, l'ho guardato ancora e ancora, l'ho scansionato con la mia app della California Lottery sul cellulare e ho continuato a pensare che non potesse essere vero. Sono ancora sotto shock. Tutto quello che ricordo di aver detto una volta scoperto quanto avevo appena vinto era: sono finalmente ricca". Il supermercato dove è stato acquistato il biglietto ha ricevuto un bonus di 50mila dollari. La fortunata vincitrice ha fatto sapere di voler utilizzare quella ingente somma per acquistare una casa e lanciare un'organizzazione senza scopo di lucro.