Dieci giorni di torture in diretta, trovato morto lo streamer Jean Pormanove

Dopo una live di 10 giorni e 10 notti, è stato trovato morto lo streamer Jean Pormanove. Il 46enne stava conducendo una diretta in condizioni estreme, senza poter bere, mangiare o dormire.

Lo streamer Jean Pormanove

Raphael Graven, conosciuto online come Jean Pormanove, è stato trovato morto dopo uno stream estremo con deprivazione del sonno e ingerimento di prodotti tossici. A rinvenire il corpo del 46enne è stata la polizia, entrata nella sua casa di Contes.

La vicenda ha suscitato indignazione in Francia e interrogativi sui limiti dei contenuti estremi online. La magistratura sta indagando sull'accaduto per ricostruire cosa sia successo allo streamer trovato morto nel suo letto.

Pormanove aveva trascorso dieci giorni e notti in livestream in condizioni degradanti e privazione del sonno. Sarebbero state proprio le condizioni estreme a causare il decesso. Stando alle prime informazioni, a interrompere il livestream sarebbe stato un altro youtuber presente durante "l'ultima diretta". Il collega avrebbe cercato di svegliare Pormanove invano.

Il 46enne era al centro di polemiche per i suoi contenuti che spaziavano dalle sessioni di gaming a filmati nei quali si vedevano umiliazioni fisiche. I suoi video hanno alimentato in Francia i dibattiti sulla sicurezza degli influencer e sulla responsabilità delle piattaforme che permettono la pubblicazione di contenuti violenti.

La morte dello streamer 46enne ha spinto le autorità ad aprire un'inchiesta giudiziaria su quanto accaduto. L'uomo si sarebbe sottoposto a umiliazioni e violenze per mesi sulle piattaforme online e attualmente sono sotto la lente di ingrandimento degli investigatori anche coloro che hanno partecipato alla diretta nelle ultime sere prima del decesso del creator.

La vicenda di Pormanove non è isolata: una TikToker, Keyla Andreina Gonzàlez Mecado, è stata assassinata in diretta pochi mesi fa con un colpo di pistola alla testa sparato dal partner di un'amica durante la sessione di streaming. L'omicidio della giovane è stato mostrato a centinaia di spettatori.