Deragliamento del treno carico di sostanze chimiche, 45mila pesci trovati morti nei fiumi in Ohio Secondo il Dipartimento delle risorse naturali dell’Ohio, le indagini dopo il deragliamento del treno a East Palestine hanno riscontrato solo morti tra specie acquatiche mentre non ci sono prove che animali terrestri siano stati uccisi dalle sostanze chimiche del treno.

A cura di Antonio Palma

Come temevano gli abitanti della zona, le stime provvisorie che indicavano poche migliaia di pesci morti a causa dello sversamento di sostanze chimiche dopo il deragliamento del treno a East Palestine, in Usa, erano decisamente troppo ottimistiche. Il Dipartimento delle risorse naturali dell'Ohio, infatti, ha aggiornato la stima iniziale di 3.500 animali morti dopo il deragliamento del 3 febbraio e ha valutato che quasi 45.000 pesci sono morti a causa dell’incidente ferroviario che fa tenere una catastrofe ambientale.

Un dato devastante se si pensa che è basato solo sui corsi d’acqua nel raggio di 5 miglia (8 km) dal luogo dell'incidente. Secondo il dirigente del Dipartimento, però, le indagini hanno riscontrato solo morti tra specie acquatiche mentre non ci sono prove che animali terrestri siano stati uccisi dalle sostanze chimiche del treno. Non solo, per le autorità locali i corsi d’acqua si sarebbero già ripuliti visto che alcuni pesci vivi sono già stati visti di nuovo in zona.

"Poiché le sostanze chimiche fuoriuscite erano contenute, non abbiamo visto ulteriori segni di sofferenza della vita acquatica", ha detto il dirigente in una conferenza stampa giovedì, aggiungendo che tutti i decessi degli animali sono avvenuti immediatamente dopo l'incidente di tre settimane fa mentre successivamente le condizioni sono migliorate nettamente.

Rassicurazioni che però che non placano le paure dei residenti che da settimane temono per le loro vite. In particolare si teme per i semiduri di cloruro di vinile che si son depositati su campi e case nei giorni di incendio dei vagoni deragliati. Il fatto è che anche se gli incendi nel luogo del deragliamento erano stati domanti entro due gironi, le autorità erano preoccupate che il gas potesse esplodere quindi hanno avviato nei giorni successivi una combustione controllata della sostanza, generando un enorme pennacchio di fumo nero su East Palestine.

Per questo i residenti sono infuriati sulla gestione ufficiale del deragliamento e con la politica che nei primi giorni non dava alcuna risposta ai cittadini che ora chiedono ulteriori analisi e verifiche. Lo stesso governatore Mike DeWine ha ammesso che c'è ancora molto lavoro da fare per garantire che tutte le fonti d'acqua della città siano sicure. "Non ti stiamo dicendo che tutto è perfetto", ha detto DeWine assicurando che si sta procedendo alla bonifica dei territori interessati.

Intanto la US Environmental Protection Agency ha ordinato a Norfolk Southern, l’azienda ferroviaria, di coprire l'intero costo della bonifica dei disastri causati dall'incidente ferroviario. "L'EPA ha un'autorità speciale per situazioni come questa in cui possiamo costringere le aziende che causano danni ambientali e alla salute delle comunità, come ha fatto Norfolk Southern, a ripulire completamente il caos che hanno causato e a pagarne le spese" ha spiegato l'amministratore dell'EPA, aggiungendo: “Se Norfolk Southern decide di non voler seguire l'ordine, l'EPA interverrà e svolgerà questi compiti, multando l'azienda fino a $ 70.000 al giorno e recuperano poi i costi.