Deraglia treno carico di sostanze chimiche, enorme incendio e gas tossici: si rischia catastrofe

È allarme massimo nello stato dell'Ohio, in Usa, dove un treno carico di sostanze chimiche è deragliato nel villaggio di East Palestine scatenando un enorme incendio che dura ormai da giorni con un altissimo rischio di rilascio di gas tossico ed esplosioni. Il rogo dei vagoni va avanti ormai da tre giorni e cioè da sabato pomeriggio quando un treno merci con più di 100 vagoni è deragliato a circa 15 miglia a sud di Youngstown.

Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, il treno aveva 20 vagoni con materiale pericoloso, dieci dei quali sono deragliati tra cui cinque che trasportavano cloruro di vinile, una sostanza estremamente infiammabile che inoltre emana gas irritanti o tossici tra le fiamme. Dal momento dell'incidente ferroviario i vagoni non hanno smesso di emanare fiamme tanto che le autorità locali hanno deciso di far evacuare tutti nella zona nel raggio di due chilometri.

"Esiste un'alta probabilità di rilascio di gas tossico e/o esplosione. Per favore, per la vostra sicurezza, allontanate le vostre famiglie dal pericolo ", ha avvertito lo sceriffo della contea di Columbiana Brian McLaughlin, aggiungendo che coloro che si rifiutano di lasciare la zona di evacuazione potrebbero essere arrestati con l'accusa di cattiva condotta in caso di emergenza. Se ci sono bambini in una famiglia che non viene evacuata, "verranno applicate anche ulteriori accuse di pericolo per i bambini", ha detto McLaughlin.

Oltre alle crescenti preoccupazioni per la qualità dell'aria e dell'acqua si teme ora anche una esplosione a causa di un estremo sbalzo della temperatura all'interno di uno dei vagoni ferroviari. “Sono state prese misure per cercare di controllarlo per impedire che ciò accada ma rischiamo una catastrofe" ha avvertito anche il capo dei vigili del fuoco invitando tutti i 5mila abitanti della zona ad evacuare.

I motivi del deragliamento al momento non sono ancora noti e le fiamme alte impediscono qualsiasi avvicinamento alla zona per indagare. Secondo le prime ricostruzioni, i macchinisti avrebbero ricevuto un allarme da un rilevatore lungo il percorso poco prima del deragliamento, che indicava un problema meccanico. A questo punto è iniziata una manovra con il freno di emergenza ma questo non ha impedito al treno di deragliare.