Deputato 28enne difende la sua relazione con una ragazza di 15 anni: "Ci amiamo e l'amore non segue regole" Mike Fonseca, parlamentare danese di 28 anni, è stato espulso dal partito dei Moderati a novembre dopo la rivelazione della sua relazione con una ragazza di 15 anni. Ora il 28enne si è difeso in una lunga intervista pubblicata sul quotidiano Altinget: "Considero la nostra scelta reciprocamente matura, non abbiamo fatto del male a nessuno".

Il parlamentare danese 28enne Mike Fonseca (Foto Facebook)

Mike Fonseca, parlamentare danese di 28 anni, lo scorso novembre è stato espulso dal partito dei Moderati dopo la rivelazione della sua relazione con una ragazza di 15 anni. Ora il 28enne si è difeso in un'intervista pubblicata sul quotidiano online Altinget. "Mi permetto di considerare le persone tra i 15 e i 17 anni come mature per fare scelte importanti, quasi maggiorenni e con diritti sulla maggior parte delle cose. Ed è per questo che considero la nostra scelta reciprocamente matura. Ci amiamo. Non abbiamo fatto del male a nessuno – dice Fonseca – Le regole diventano stranamente irrilevanti quando una coppia si ama. Può sembrare strano. Ma l'amore non segue le regole, l'amore è cieco”.

In Danimarca l’età del consenso, che indica il limite a partire dal quale una persona è considerata in grado di acconsentire a un rapporto sessuale, è fissata a 15 anni (in Italia è ai 14, a Malta si arriva a 18).

"Una relazione totalmente incompatibile con un politico dei Moderati", aveva invece dichiarato alla tv danese il presidente del suo ex partito, il ministro degli Esteri ed ex premier Lars Løkke Rasmussen. "Parliamo di una ragazza di soli 15 anni e la relazione è iniziata quando lei frequentava la terza media. Non possiamo avere parlamentari che hanno relazioni sessuali regolari con minori".

Subito dopo le rivelazioni della stampa, il 28enne, ex vigile del fuoco e infermiere, prima portavoce per la cultura e gli affari interni del governo danese, è entrato in congedo per malattia ed è poi tornato in Parlamento come indipendente, dopo essere stato rifiutato anche da tutti gli altri partiti. E in seguito alla diffusione della notizia, la polizia ha aperto un'inchiesta per adescamento di minori. Tuttavia, le indagini non hanno avuto esito.

Fonseca ha anche detto di avere un’amicizia con la famiglia della ragazza, in particolare, con il padre con il quale condivide la passione per le moto. Ma ha negato le accuse della stampa secondo le quali avrebbe conosciuto la ragazza quando lei frequentava la terza media. La famiglia della giovane, sostiene quanto si legge sulla stampa danese, sarebbe a conoscenza della relazione e la sosterrebbe.