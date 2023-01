Covid, la Cina ammette: “7 milioni di casi al giorno a fine dicembre”. BBC: “Nelle zona rurali bare finite” La Cina ha ammesso che le nuove infezioni giornaliere hanno raggiunto un picco di oltre 7 milioni al giorno intorno al 22 dicembre. Un reportage della BBC riferisce di un boom di morti non conteggiati dalle autorità sanitarie nelle zone rurali.

A cura di Davide Falcioni

La Cina ha ammesso che le nuove infezioni giornaliere hanno raggiunto un picco di oltre 7 milioni al giorno intorno al 22 dicembre, mentre i decessi negli ospedali hanno toccato il 4 gennaio i massimi quotidiani a 4.273 unità.

Lo ha riferito oggi il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), pubblicando sul suo sito gli ultimi aggiornamenti dopo che nel weekend il suo capo epidemiologo Wu Zunyou aveva postato su Weibo, il Twitter in mandarino, che l'80% dell'intera popolazione di 1,4 miliardi di persone era già stata contagiata rendendo remota l'ipotesi di un grande rimbalzo del Covid nei prossimi due o tre mesi.

Il dato sui decessi fornito alle autorità sanitarie cinese potrebbe essere significativamente inferiore a quello reale. Un reportage della BBC pubblicato oggi dall'emittente inglese, infatti, riferisce che è in corso un boom di morti correlate al Covid soprattutto nelle zone rurali, perché il virus dalle città si è spostato alle campagne, dove vivono milioni di persone anziane.

"Nella regione di Xinzhou, nella provincia settentrionale dello Shanxi, i fabbricanti di bare sono al lavoro. Abbiamo osservato gli abili artigiani mentre intagliavano elaborate decorazioni nel legno appena tagliato. Negli ultimi mesi, dicono, non hanno avuto il tempo di fermarsi", racconta il reportage della BBC, raccogliendo diverse testimonianze che concordano su un fatto: le bare sono in via di esaurimento.

Se è vero che circa l'80% della popolazione cinese è stata infettata da quando il governo ha eliminato le restrizioni a dicembre, è altrettanto vero che i morti vengono conteggiati soprattutto nelle grandi città e negli ospedali. Nelle zone rurali – spiega la BBC – ci sono solo poche strutture mediche e coloro che muoiono a casa per lo più non vengono contati. Per questo, sebbene non sia possibile stabilire un numero esatto di decessi per Covid, si può affermare che il dato è certamente molto più alto rispetto a quello comunicato dal governo.