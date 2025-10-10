Esteri
video suggerito
video suggerito
Conflitto Israele-Palestina e in Medio Oriente

Cosa sta succedendo a Gaza dopo l’accordo tra Israele e Hamas: “Bombardamenti continuano, situazione grave”

La testimonianza da Khan Younis di Sami Abu Omar a poche ore dall’entrata in vigore del cessate il fuoco previsto dall’accordo Hamas-Israele: “I bombardamenti non si sono fermati, la situazione è gravissima. Sparano alle persone”.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Ida Artiaco
203 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Conflitto Israele-Palestina e in Medio Oriente

"I bombardamenti non si sono fermati. C'è un sacco di gente che cerca di tornare nelle proprie case, ma per strada ci sono ancora molti carri armati. La situazione è grave". A parlare è Sami Abu Omar, direttamente da Khan Younis, che ha raccontato nella puntata di oggi di Scanner, il podcast di Valerio Nicolosi per Fanpage.it, cosa sta succedendo nella Striscia di Gaza dopo che è scattato il cessate il fuoco previsto dalla prima fase del piano approvato la scorsa notte da Hamas e Israele.

Nonostante la tregua, entrata in vigore dopo la ratifica dell'accordo da parte del governo israeliano, continuano i raid sulla Striscia. Già l'agenzia di stampa palestinese Wafa aveva riferito di attacchi militari israeliani a Gaza, aerei a Khan Younis e con elicotteri a Gaza City. E pure Al Jazeera aveva parlato di elicotteri che hanno preso di mira un sito a est di Gaza City, dove sono stati segnalati anche colpi di artiglieria.

"Stanno continuando a bombardare – ha detto Sami Abu Omar -. Stanotte hanno colpito un palazzo a Gaza, ci sono più di 40 morti tutti delle stesse famiglie. Ora stanno colpendo anche qui a Khan Younis. Mentre parlo con te – ha spiegato rivolgendosi a Nicolosi – sto sentendo i bombardamenti". E poi, ancora: "Ci sono persone che stanno tornando alla loro casa, ma molti non ci riescono soprattutto nella zona Est perché ci sono ancora i carri armati dentro la città".

Leggi anche
Gaza, è in vigore il cessate il fuoco: Israele-Hamas firmano accordo. Inizia il ritiro delle truppe dell'Idf dalla Striscia, news in diretta

Secondo Sami Abu Omar la "situazione è gravissima perché sparano alla gente, poi ci sono ancora i droni. Ci hanno detto che quest'ultimi ci saranno ancora per altri tre giorni per dare il tempo ai miliziani di Hamas per cercare i cadaveri".

Secondo il piano approvato da entrambe le parti e ratificato dal governo israeliano la scorsa notte, la prima fase dell'accordo prevede entro "lunedì o martedì" la liberazione dei 20 ostaggi israeliani vivi in cambio di 1.950 prigionieri palestinesi, tra cui però non ci sarà Barghouti, mentre l'Idf ha già cominciato il ritiro fino alla Linea Gialla indicata nelle mappe dell'accordo entro 24 ore. Tuttavia, come emerge da testimonianze come quella di Sami Abu Omar, la strada per la pace sembra essere ancora lontana.

Esteri
203 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views