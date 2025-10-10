Gaza, Israele ratifica accordo: scatta il cessate il fuoco. Media: “Ancora raid su Khan Yunis”, news in diretta

Le ultime notizia in diretta da Gaza: è entrato ufficialmente in vigore il cessate il fuoco tra Hamas e Israele dopo la ratifica nella notte dell'accordo raggiunto in Egitto da parte del governo israeliano. La tregua sarà monitorata da una task force congiunta con 200 soldati Usa e militari da Egitto, Qatar, Turchia e forse Emirati. L'Idf si ritirerà fino alla cosiddetta Linea Gialla indicata nell'accordo entro 24 ore, al termine delle quali Hamas dovrà rilasciare tutti gli ostaggi vivi entro 72 ore, come ha specificato il presidente USA Trump.
Tuttavia, attacchi militari israeliani sono stati segnalati a Gaza, aerei a Khan Younis e con elicotteri a Gaza City, nelle ore successive alla ratifica da parte del governo israeliano della prima fase dell'accordo. Lo riferiscono Al Jazeera e l'agenzia palestinese Wafa
Tajani: "Ora pace vera, Italia aiuterà nella ricostruzione"
"Bisogna passare dal cessate il fuoco a una pace vera. Sarà un processo lungo e complicato, potrebbero esserci delle incertezze, ma gli obiettivi sono chiari: mantenimento della stabilità, governance e ricostruzione della Palestina". Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista a Quotidiano Nazionale, a margine del vertice sulla Palestina in corso a Parigi tra Europa e mondo arabo. Il ministro ha espresso ottimismo, parlando di una "svolta storica" che potrebbe porre le basi per "un nuovo Medio Oriente, dalle straordinarie possibilità". L'Italia, ha affermato Tajani, ha sostenuto sin dall'inizio il progetto di pace promosso dagli Stati Uniti, approvando in Parlamento una mozione di sostegno. "La soluzione rimane quella dei due Stati. Non sara' facile, ma non ci deve essere nessuno che pensi di cancellare l'altro dalla carta geografica".
Cosa succede dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza
Una volta in vigore la tregua, tutti gli ostaggi israeliani, vivi e morti, dovrebbero essere rilasciati entro 72 ore. Si ritiene che 20 di loro siano ancora in vita. Per Israele, questo potrebbe avvenire domenica o lunedi'. In cambio, una volta consegnati tutti gli ostaggi, Israele libererà 250 prigionieri palestinesi condannati all'ergastolo e 1.700 abitanti di Gaza detenuti dopo il tragico attacco del 7 ottobre 2023; l'esercito (Idf) si ritirerà entro 24 ore lungo la linea concordata. Gli aiuti umanitari in entrata a Gaza aumenteranno fino a 600 camion al giorno, secondo entrambe le parti. Prima del voto sull'accordo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver prolungato il conflitto per scopi politici, ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aver contribuito a negoziare l'accordo. Il leader di Hamas a Gaza, in esilio, Khalil Al-Hayya, ha dichiarato di aver ricevuto garanzie dagli Stati Uniti e dai mediatori sulla fine della guerra.
Gaza, l'esperto: "C’è apertura, ma ora occhi puntati su Russia, Cina e Iran"
L’intervista di Fanpage.it all’esperto di Medio Oriente Pejman Abdolmohammadi, visiting professor dell’Università di Berkeley e professore presso l’Università di Trento: “Il piano Trump per Gaza? Una vittoria per gli Stati Uniti. Per la popolazione palestinese c’è tutto un futuro da costruire in un sistema autonomo e indipendente. Ma ora occhi puntati su Russia, Cina e Iran”.
Gli Usa invieranno 200 militari per supervisionare cessate fuoco Gaza
Gli Stati Uniti dispiegheranno un contingente di 200 militari in Medio Oriente per "supervisionare" il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas dopo l'accordo di pace mediato dal presidente Donald Trump. Lo affermano alti funzionari statunitensi spiegando che l'ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale delle forze armate statunitensi, "inizialmente avrà 200 uomini sul campo. Il suo ruolo sarà quello di supervisionare, osservare e assicurarsi che non vi siano violazioni". Del team dovrebbero far parte anche funzionari militari egiziani, qatarioti, turchi e probabilmente emiratini. Un secondo funzionario afferma che "nessuna truppa statunitense è destinata a entrare a Gaza".
Egitto-Qatar-Turchia in task force per tregua a Gaza
La task force congiunta per monitorare il cessate il fuoco a Gaza includerà soldati provenienti da Egitto, Qatar, Turchia e probabilmente Emirati Arabi: lo ha detto un alto dirigente della Casa Bianca. Il team include organizzazioni non governative e attori del settore privato.
Il negoziatore ombra Gershon Baskin: "Vi spiego come si è arrivati al possibile accordo di pace Israele-Hamas"
Gershon Baskin, mediatore israeliano e già protagonista del caso Shalit, ha svolto un ruolo chiave nei negoziati che potrebbero portare alla fine della guerra Israele-Hamas, agendo come canale segreto tra emissari di Trump, mediatori arabi e la leadership di Hamas. Ecco il suo racconto a Fanpage.it.
Quando è scattato ufficialmente il cessate il fuoco a Gaza
Con l’approvazione dell’intesa con Hamas da parte del governo israeliano, è iniziato poco dopo la mezzanotte ufficialmente il cessate il fuoco a Gaza. Nelle prossime 24 ore le truppe dell’Idf si ritireranno come concordato, mentre gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dovrebbero essere riconsegnati entro le prossime 72 ore.
Media: "Soldato Idf ucciso da cecchino Hamas dopo firma accordo"
Un soldato riservista dell'Idf è stato ucciso ieri pomeriggio in un attacco di cecchini di Hamas nella città di Gaza, secondo quanto annunciato dall'esercito. Lo rende noto il Times of Israel. L'attacco del cecchino è avvenuto dopo che i negoziatori israeliani e di Hamas avevano firmato un accordo in Egitto per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti dal gruppo terroristico a Gaza. Il cessate il fuoco previsto dall'accordo non era ancora entrato in vigore quando è stato sferrato l'attacco.
Media: "Segnalati ancora attacchi e colpi di artiglieria a Gaza"
Attacchi militari israeliani sono stati segnalati a Gaza, aerei a Khan Younis e con elicotteri a Gaza City, nelle ore successive alla ratifica da parte del governo israeliano della prima fase dell'accordo e dell'entrata in vigore del cessate il fuoco con Hamas. Lo riferiscono Al Jazeera e l'agenzia palestinese Wafa. In particolare, elicotteri hanno preso di mira un sito a est di Gaza City, dove sono stati segnalati anche colpi di artiglieria. Poco prima c'erano state segnalazioni di attacchi aerei nell'area meridionale di Khan Younis, a Gaza. La protezione civile di Gaza, ricorda Al Jazeera, aveva avvertito la popolazione di tenersi lontana dalle zone di confine di Gaza City fino all'annuncio ufficiale dell'inizio del ritiro delle forze israeliane.
Guerra a Gaza, ultime news in diretta dopo i negoziati Israele-USA-Hamas
Con l'approvazione del piano di pace a Gaza da parte del governo israeliano nel pomeriggio di ieri, nella notte è entrato in vigore un cessate il fuoco nella Striscis. Come riporta The Times of Israel, il rilascio degli ostaggi, in cambio di circa 2.000 prigionieri di sicurezza palestinesi e di un ritiro parziale delle IDF, è la prima fase del piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
La maggior parte dei ministri del governo Netanyahu ha votato a favore dell'accordo, mentre si sono opposti i ministri di estrema destra del Partito Sionista Religioso del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, ad eccezione del ministro Ofir Sofer che ha votato a favore del piano. L'Idf si ritirerà ora su nuove linee all'interno della Striscia di Gaza. Tuttavia, dopo l'inizio del cessate il fuoco – secondo media locali – sarebbe già stati avvertiti colpi a Gaza e Khan Younis.