Gaza, Israele ratifica accordo: scatta il cessate il fuoco. Media: “Ancora raid su Khan Yunis”, news in diretta

Le ultime notizia in diretta da Gaza: è entrato ufficialmente in vigore il cessate il fuoco tra Hamas e Israele dopo la ratifica nella notte dell'accordo raggiunto in Egitto da parte del governo israeliano. La tregua sarà monitorata da una task force congiunta con 200 soldati Usa e militari da Egitto, Qatar, Turchia e forse Emirati. L'Idf si ritirerà fino alla cosiddetta Linea Gialla indicata nell'accordo entro 24 ore, al termine delle quali Hamas dovrà rilasciare tutti gli ostaggi vivi entro 72 ore, come ha specificato il presidente USA Trump.

Tuttavia, attacchi militari israeliani sono stati segnalati a Gaza, aerei a Khan Younis e con elicotteri a Gaza City, nelle ore successive alla ratifica da parte del governo israeliano della prima fase dell'accordo. Lo riferiscono Al Jazeera e l'agenzia palestinese Wafa