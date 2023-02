Cosa ha detto Biden sugli oggetti volanti non identificati abbattuti negli ultimi giorni Nella prima dichiarazione ufficiale sul “balloon-gate”, Biden ha rassicurato la nazione che non c’è nessuna minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti: “Niente in questo momento suggerisce che siano collegati a un programma di spionaggio della Cina o di qualsiasi altro paese”.

A cura di Susanna Picone

I tre oggetti volanti non identificati abbattuti negli ultimi giorni "non sappiamo ancora cosa fossero", ma "nulla al momento suggerisce che spiavano per conto della Cina o per qualsiasi altro Paese". A parlare ieri sera, dando chiarimenti sulla questione del "balloon-gate", è stato il presidente americano Joe Biden in una dichiarazione alla stampa dalla Casa Bianca.

"Molto probabilmente – ha detto Biden parlando di quei palloni – erano legati a società private, istituti ricreativi o di ricerca che studiano il tempo o conducono altre ricerche scientifiche". Compagnie private o istituti di ricerca, dunque, che studiano le condizioni del tempo o conducono ricerche scientifiche, secondo Biden. Il presidente ha spiegato che l'intelligence sta ancora analizzando i detriti ma la conclusione probabilmente sarà che si tratta di velivoli commerciali. Ma ha anche assicurato che continuerà a dare l'ordine "di abbattere qualsiasi oggetto volante che rappresenti un rischio per gli Stati Uniti".

In merito al primo "pallone spia", quello grande quanto tre autobus abbattuto il 4 febbraio sui cieli del Nord America, il presidente Usa si è limitato a dire di aspettare di parlare con il presidente Xi "ma non abbiamo scuse da dare per averlo abbattuto". Insomma, Joe Biden rivendica con fermezza l'ordine di abbattere il pallone-spia cinese senza però compromettere i rapporti, già tesi, con la Cina. "Non cerchiamo una nuova Guerra Fredda", ha chiarito.

"Il nostro messaggio con l'abbattimento" del pallone è chiaro: "la violazione della nostra sovranità è inaccettabile", ha puntualizzato Biden. "Ho ordinato di abbatterli perché rappresentavano un rischio per il traffico aereo", ha spiegato ancora il presidente alla stampa.

A proposito dei tre oggetti misteriosi sui cieli americani qualcuno ha parlato anche di extraterrestri tanto che qualche giorno fa la Casa Bianca ha dovuto chiarire che uno sbarco degli alieni non appare imminente.