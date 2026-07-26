Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: il caso Roggero spinge in alto Vannacci

Continua la crescita di Futuro Nazionale, ormai stabilmente quinta forza politica del Paese. Ancora giù Lega e Fratelli d’Italia.

Il caso Mario Roggero occupa da giorni il centro del dibattito politico, con l’opinione pubblica profondamente toccata non solo dalla specifica vicenda che ha riguardato il gioielliere di Grinzane Cavour, ma anche dalla discussione sulla legittima difesa e sulla sicurezza percepita. Come spesso accade in casi del genere, un simile interesse ha finito con il condizionare pesantemente le scelte comunicative dei principali partiti italiani: la destra ha scelto di buttarsi a capofitto nella corsa alla solidarietà per Roggero, con il governo che ha addirittura avviato l’istruttoria per la grazia, aprendo un fronte polemico con il presidente della Repubblica; a sinistra si sono fatte scelte diverse, tra chi ha preferito glissare e chi invece ha provato a mettere in guardia dai rischi di un eccessivo ampliamento delle maglie della legittima difesa.

Una simile mole di interesse non poteva non avere una ripercussione nel gradimento dei cittadini verso i leader e i partiti politici. Cominciamo col dire, però, che il caso Roggero ha diviso gli italiani, come mostra un sondaggio effettuato dall’istituto SWG per La7. I riscontri, infatti, mostrano come il 33% degli italiani sia convinto che in casi simili sia giusto che la legge preveda la condanna al carcere, mentre solo il 28% ritiene che sia più giusto prevedere l’assoluzione e il 35% è convinto che sia corretto il carcere, ma che la pena sia eccessiva. Quanto alla legittima difesa, il 35% ritiene che la legge attualmente in vigore sia corretta, il 36% vorrebbe che si definisse “non punibile qualsiasi reazione, anche se non proporzionale” (più o meno la direzione in cui va la proposta della Lega), mentre solo il 18% ritiene che sia necessario restringere i casi in cui una persona possa reagire al pericolo. Più netta, invece, l’opinione sul risarcimento che spetta alle vittime di eccesso di legittima difesa: il 57% degli intervistati ritiene che, nel caso in cui chi commetta un reato stia subendo un illecito, non dovrebbe essere previsto alcun risarcimento.

Futuro Nazionale di Vannacci continua a crescere

Non è semplicissimo dire quanto questi orientamenti si stiano riflettendo nei sondaggi elettorali propriamente detti, ma è possibile fare alcune considerazioni che rafforzano questa ipotesi, incrociando i flussi di consenso con le date delle rilevazioni. L’ultima rilevazione pubblicata è quella di Youtrend per SkyTg 24, con interviste effettuate tra il 21 e il 22 luglio 2026, dunque nel pieno della polemica sulla condanna al gioielliere. I dati mostrano la prosecuzione dei trend precedenti, ma con alcuni movimenti decisamente più marcati.

Fratelli d’Italia perde un altro 0,5%, fermandosi al 26,4%, dato che comunque consente alla compagine di Giorgia Meloni di confermarsi il primo partito con un ampio margine rispetto al Pd di Elly Schlein, fermo al 21,9%. Cala leggermente il Movimento 5 Stelle, all’11,5%, bene Forza Italia al 7,9% (in crescita dello 0,3%). Il risultato più eclatante è ancora una volta quello di Futuro Nazionale, che vola al 7,6%, con un aumento di oltre un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione. A farne le spese ancora una volta la Lega di Matteo Salvini, perde un altro mezzo punto percentuale, scendendo sotto il 5%. Certo, un peso rilevante avranno le scelte dei partiti rispetto alle alleanze elettorali, ma al momento proprio Futuro Nazionale sembra essere l'ago della bilancia degli equilibri politici.

Va anche segnalato che, sempre dalla rilevazione Youtrend, emerge come sia sceso ancora il gradimento per l’operato del governo, sceso al 35% (molto alta è la percentuale di chi considera fallimentare il lavoro sulla sicurezza). Resta invece interessante il dato sull’elettorato di Vannacci, che considera positivo al 61% il lavoro di Giorgia Meloni. Insomma, se l'intenzione del generale e quello della leader di Fratelli d'Italia è quella di esplorare le strade a disposizione per un'eventuale alleanza alle Politiche, la base di partenza sembra essere promettente.