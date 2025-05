video suggerito

Coppia precipita nel canyon per oltre 100 metri, sopravvive solo la gatta di 12 anni: "Mai visto" La tragedia scoperta martedì quando i corpi dei proprietari della gatta sono stati rivenuti senza vita ai piedi di uno strapiombo in un parco nazionale dello Utah, in Usa. "Mai visto nulla del genere" hanno dichiarato i volontari che hanno recuperato l'animale.

A cura di Antonio Palma

La gatta "Mirage"

Un’anziana gatta di 12 anni è l’unica superstite di un assurdo quanto terribile incidente mortale costato la vita ai suoi proprietari. La gatta, chiamata "Mirage", infatti è stata l’unica a essere stata rinvenuta in vita dai soccorritori dopo una spaventosa caduta per oltre centro metri in un canyon dello Utah, in Usa.

La tragedia scoperta martedì scorso quando i corpi di Matthew Nannen, 45 anni, e Bailee Crane, 58 anni sono stati rivenuti senza vita ai piedi di uno strapiombo nel parco nazionale di Bryce Canyon. Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Garfield, la coppia, originaria della Florida, era appena arrivata dall'Arizona e aveva portato con sé il proprio gatto anziano durante un'escursione in zona.

Dopo aver ignorato i segnali di pericolo lungo una zona panoramica, i due sono precipitati con l’animale facendo un volo nel vuoto di circa 115metri. Sebbene ci fosse una ringhiera in cima alla scogliera, la polizia ha affermato che Nannen e Crane l'hanno scavalcata nonostante il terreno fosse scivoloso. Una caduta spaventosa che non gli ha lasciato scampo. Secondo la polizia, sono morti tra la tarda serata di lunedì e le prime ore di martedì mattina. All’arrivo sul posto, però, enorme è stata la sorpresa dei soccorsi nel vedere la gatta delle due vittime ancora in vita e in buone condizioni.

Fondamentale per lei probabilmente un trasportino morbido nel quale si trovava e che ha retto all’urto, anche se è stato trovato danneggiato e sporco, come hanno confermato dall’associazione Best Friends Animal Sanctuary chiamata a recuperare e a prendersi cura del felino.

La gatta infatti ha riportato la frattura di alcuni denti e di due costole a causa della caduta e viene ora curata in un rifugio per animali, ma complessivamente sta bene. Mirage, che si ritiene abbia circa 12 anni, è dolorante ma secondo il rifugio per animali, si è mostrata amichevole e beve e mangia da sola.

"È incredibilmente insolito, è stata molto fortunata" hanno dichiarato dal rifugio, assicurando che collaboreranno con le autorità locali per verificare se un parente della coppia sia disposto a prendere il gatto. In caso contrario, cercheranno una casa adottiva per il fortunato felino. I volontari hanno sottolineato che in passato hanno accolto animali che erano stati coinvolti in incidenti orribili, ma il rifugio non ha mai assistito a nulla di "così drammatico come questo".