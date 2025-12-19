Esteri
Coppia muore intrappolata in una sauna a Tokyo durante un incendio: la maniglia della porta era difettosa

Una giovane coppia è morta intrappolata in una sauna a Tokyo durante un incendio: maniglia rotta e pulsante di emergenza difettoso hanno impedito di mettersi in salvo.
A cura di Maria Neve Iervolino
Una coppia di coniugi è morta all’interno di una sauna durante un incendio in Giappone
Una coppia di coniugi è morta all’interno di una sauna durante un incendio in Giappone

Una giovane coppia è morta dopo essere rimasta intrappolata in una sauna durante un incendio. È successo lunedì 15 dicembre all'interno di un centro benessere a Tokyo, in Giappone. Le vittime sono il 36enne Masanari Matsuda, e la moglie Yoko Matsuda, onicotecnica di 37 anni.

Sul luogo dell'incidente è stata trovata una maniglia rotta sul pavimento, secondo le ricostruzioni della Polizia di Tokyo sarebbe per questo che la coppia è rimasta intrappolata nella sauna. Un asciugamano avrebbe preso fuoco e con esso anche la panca di legno e lo schienale.

La tragedia è avvenuta all'interno del centro Sauna Tiger, nel quartiere Akasaka della capitale giapponese. La coppia aveva prenotato per se stessa una sauna privata, ma qualcosa è andato storto e quando le fiamme si sono propagate i coniugi hanno cercato di mettersi in salvo ma la maniglia difettosa ha impedito loro di uscire.

La maniglia è stata trovata rotta sul pavimento insieme alla copertura del pulsante di emergenza, segno che probabilmente i due si erano resi conto del pericolo prima di morire. Al momento del ritrovamento i corpi erano riversi sul pavimento della sauna tra i resti carbonizzati delle panche.

In un comunicato pubblicato sul sito della struttura il 17 dicembre si legge che la struttura rimarrà chiusa in modo da permettere alle indagini di proseguire. Al momento resta ancora il giallo sulle cause scatenanti, ma il ritrovamento di un asciugamano bruciato nella sauna indica che l'incendio potrebbe essere stato causato dal contatto tra il tessuto e le pietre calde che possono raggiungere temperature anche di 300 gradi.

