Coppia chiede agli invitati 400 euro come regalo di nozze. E il loro matrimonio va deserto "Tutte le persone che abbiamo invitato hanno rifiutato l'invito", si è lamentato lo sposo – sinceramente sorpreso – in un video pubblicato su TikTok.

A cura di Davide Falcioni

Più che un semplice regalo di matrimonio una vera e propria tassa, e anche molto salata: è quella richiesta agli invitati da una coppia di sposi di Houston, in Texas, che immaginando di aver organizzato una festa super esclusiva avevano "imposto" per la partecipazione alle notte un dono da 450 dollari, l'equivalente di circa 400 euro. Niente meno. Data l'insolita richiesta, però, la cerimonia è andata praticamente deserta; evidentemente nessuno se l'è sentita di sborsare una somma di denaro così alta.

"Tutte le persone che abbiamo invitato hanno rifiutato l'invito", si è lamentato lo sposo Hassan Ahmed in un video pubblicato su TikTok. Il giovane ha chiesto ai suoi follower cosa pensassero dell'accaduto e ha giustificato la richiesta di denaro sostenendo di aver speso, per organizzare il matrimonio, circa 200mila dollari. "Pagate mille dollari per i biglietti per un concerto di Beyoncé o Chris Brown, ma quando siete invitati a un matrimonio con amici e familiari non potete permettervi il biglietto? Non lo capisco", ha aggiunto sinceramente sorpreso, ricevendo però le critiche di molto suoi followers.