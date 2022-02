Conferenza su futuro d’Europa, cittadini pronti a discutere di come rivedere politiche migratorie Ue L’11 e il 13 febbraio circa 200 cittadini parteciperanno all’ultimo panel in tema di migrazione della Conferenza sul futuro dell’Europa e verranno prodotte delle raccomandazioni per l’Ue.

A cura di Giacomo Andreoli

I cittadini dell'Unione europea sono chiamati ancora una volta a dire la loro sulle politiche migratorie del Vecchio Continente. Dall'11 al 13 febbraio l'ultimo panel della Conferenza sul futuro dell'Europa in tema immigrazione si riunirà a Maastricht per discutere e formulare le proprie raccomandazioni.

All'evento parteciperanno circa 200 cittadini e dopo alcune sessioni a distanza finalmente si terrà in presenza. Per assicurarsi che tutti i membri del panel possano partecipare, però, saranno disponibili anche strutture ibride per la connessione da remoto. Le raccomandazioni che usciranno dal panel verranno poi discusse nella riunione plenaria della Conferenza dell'11-12 marzo. Gli incontri saranno trasmessi in live streaming sulla piattaforma digitale multilingue della Conferenza e su quella del Centro multimediale del Parlamento europeo.

I precedenti panel sull'Unione europea nel mondo e le questioni migratorie si sono svolti a Strasburgo, con connessione da remoto, tra ottobre e novembre scorsi. Durante il loro primo incontro, i relatori hanno stabilito cinque principi che faranno da veri e propri filoni di lavoro per arrivare alle raccomandazioni finali. Sono: stabilità del continente, un'Ue più forte in un mondo pacificato, Ue come partner internazionale più forte, affrontare l'immigrazione in modo più umano, garantire responsabilità e solidarietà tra i Paesi membri.

L'ultima conferenza plenaria

L'ultima conferenza plenaria si è svolta gli scorsi 21 e 22 gennaio, facendo il punto sulle raccomandazioni formulate dai cittadini in tema di "Democrazia europea, valori, stato di diritto, sicurezza" e "Cambiamento climatico, ambiente, salute". Si è tenuto conto dei contributi dei cittadini di tutte le nazioni europee, con l'intervento di accademici ed esperti.

I partecipanti ai panel vengono selezionati in modo casuale tra i richiedenti e in modo da essere rappresentativi della diversità dell'Ue. Ottanta rappresentanti (20 per ciascuno dei Panel dei cittadini europei, di cui almeno un terzo ha un'età compresa tra i 16 e i 25 anni) sono membri della Plenaria della Conferenza. Lì discutono con i deputati, i rappresentanti del governo nazionale e del parlamento, i Commissari europei e altri membri della plenaria degli organi dell'Ue, delle autorità regionali e locali, delle parti sociali e della società civile.