Colorado, la disavventura di un alce: due anni con un pneumatico al collo In Colorado un cervo di quattro anni e mezzo è stato liberato da uno pneumatico, con cui conviveva da due anni, appeso al collo. Due volontari dell’associazione Colorado Parks and Wildlife, sono intervenuti più volte per avvicinare l’animale e aiutarlo. Sabato sera, hanno deciso di tagliare le corna dell’elce e restituirgli la libertà.

Un alce nello stato del Colorado, è stato liberato da uno pneumatico che portava al collo da due anni. Due volontari hanno deciso di tagliare parte delle corna dell’animale e dopo quattro tentativi hanno alleggerito l’alce dal peso della gomma. È successo sabato 9 ottobre a Denver, la capitate del Colorado. Un cittadino ha segnalato la presenza di un alce con uno pneumatico al collo che vagava per le campagne, insieme ad altri 40 esemplari. Immediatamente due volontari del Colorado Parks and Wildlife, l’associazione a tutela di flora e della fauna selvatica dei parchi locali, sono intervenuti raggiungendo l’animale. Il cervo si trovava in una proprietà privata, sulla County Road. Per quattro volte Dawson Swanson e Scott Murdoch hanno tentato di liberare l’animale, senza riuscirci. Poi la decisione finale: tagliare parte dei palchi a cinque punte, le corna che gli alci portano in testa. Non è stato possibile intervenire diversamente perché la parte di metallo dello pneumatico si era incastrata in maniera irreversibile al collo dell’alce. Una volta liberato, l’animale non ha mostrato lesioni attorno al collo.

L’animale era stato avvistato per la prima volta due anni fa. All’epoca aveva due anni e mezzo e già portava al collo lo pneumatico pesante. Oggi pesa 270 kg e gli operatori che gestiscono i parchi in Colorado, lo hanno cercato per giorni prima di trovarlo, tranquillizzarlo e prestargli aiuto. “Avremmo preferito tagliare lo pneumatico e lasciare i palchi per il periodo in cui l'animale va in calore – ha detto Scott Murdoch – ma la situazione era dinamica e dovevamo smontare la gomma in ogni modo possibile”. Lo pneumatico era pieno di aghi di pino e sporcizia, che hanno riempito l'intera parte inferiore e appesantito ancor di più il collo dell'alce. Dopo due anni il cervo è finalmente libero ed è tornato a correre con 16 kg in meno appesi al collo.